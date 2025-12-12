Begoña, madre de 7 hijos, sobre cómo combatir el frío: "Con esto en la ventana, evitas la condensación"

Begoña Pérez, que también es conocida en las redes como 'La Ordenatriz', cuenta más de un millón y medio de seguidores en Instagram (@la_ordenatriz) y con varios libros, entre ellos Los trucos de La Ordenatriz (Ed. Planeta), en el que te ofrece la respuesta a cualquier inconveniente que tengas en casa, siempre y cuando esté vinculado con las manchas, la limpieza o el cuidado de los muebles y las superficies.

En consecuencia, 'La Ordenatriz' acude a Antena 3, concretamente al programa Y Ahora Sonsoles para hablar de trucos que podemos poner en práctica en casa para combatir el frío, ahora que han llegado las bajas temperaturas.

La creadora de contenido, y madre de 7 hijos, cuenta que con un papel de aluminio puesto en el radiador podemos conseguir más poder calorífico, es decir, que parezca que haya más grados. Igualmente, con un papel de burbujas puesto en una ventana también explica que se puede conseguir reducir mucho la condensación de las ventanas.

Estos son consejos que da 'La Ordenatriz', sin embargo, hay más formas de combatir el frío en casa. Entre ellas, aprovechando bien la calefacción. Para ello, tendrás que purgar los radiadores antes del invierno, puesto que este pequeño gesto puede mejorar el rendimiento hasta un 10-15%, según técnicos de mantenimiento.

Igualmente, debes mantener la caldera entre 65 ºC y 70 ºC y los radiadores en torno a 20-21 ºC en zonas de día. Es importante que no sobrecalientes por encima de los 22 ºC, en tanto que cada grado puede aumentar el gasto hasta un 7%.

De la misma manera, se recomienda aislar mejor con pequeñas mejoras que funcionan muchísimo. Entre estas se encuentran los burletes adhesivos en ventanas y puertas, que cuestan muy poco y pueden reducir las fugas térmicas hasta un 20%.

También las cortinas gruesas o térmicas, que actúan como una barrera contra el frío exterior, así como los tapones bajos para puertas, que evitan entradas de aire en pasillos o zonas frías.

No te olvides de las alfombras, también pueden ser un gran aliado, en tanto que el suelo puede perder hasta un 10% del calor y una alfombra lo bloquea.

Asimismo, se recomienda que uses bien la energía que ya generas. Deja la puerta de la cocina abierta cuando uses el horno (una vez apagado) para aprovechar el calor residual y también deja que entre el sol directo debido a que media hora de luz en un ventanal puede elevar 2-3 ºC la habitación.

Igualmente, se recomienda controlar la temperatura con inteligencia. Por ejemplo, con termostatos inteligentes que optimizan el uso de la calefacción y, según la OCU, pueden ahorrar entre un 10% y un 30% al año. También programando la calefacción para que funcione en intervalos cortos pero frecuentes, manteniendo el calor sin derroches.

Además, debes usar mantas y nórdicos de alto gramaje, en tanto que mejoran el confort, incluso sin subir la calefacción, así como la ropa térmica, los calcetines gruesos o la lana merina.

Y como recomendaba 'La Ordenatriz', es importante controlar la humedad: el ambiente ideal está en 40-60%. Si bajan del 35%, notarás más frío, aunque la temperatura sea igual. Por ello, un humidificador o simplemente, un cuenco con agua cerca del radiador, puede mejorar mucho el confort térmico.

De todos estos trucos, ¿cuál funciona más rápido? Colocar burletes en las ventanas, poner alfombras y cortinas gruesas. Sin duda, son tres cosas muy baratas que elevan varios grados al hogar.