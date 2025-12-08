Un arquitecto, sobre la vivienda en España: "Construir es carísimo y los trámites son eternos para cualquier obra"

El acceso a la vivienda en España podría seguir enfrentando tensiones importantes en 2026, impulsadas por la combinación de precios elevados, oferta insuficiente y un mercado del alquiler cada vez más tensionado. A pesar de los esfuerzos normativos y de los planes de construcción de vivienda pública, la demanda continúa superando con creces la disponabilidad.

En consecuencia, Edu Saz, arquitecto y creador de contenido, se propone responder una serie de cuestiones sobre la situación de la vivienda en España en 2026, entre ellas, la siguiente: ¿Por qué no se regula el precio de la vivienda alquilada en Europa?

Su respuesta es la siguiente: "La gente piensa que la solución normalmente es regular más, pero la vivienda ya está hiperregulada y ese es su principal problema. Las licencias son lentísimas, cargas fiscales muy altas y los trámites en general son entornos para cualquier obra que quieras hacer".

Respondo SIN FILTROS sobre VIVIENDA en España 2026 Continua explicando que todo eso hace que "construir y sacar pisos al mercado sea carísimo y muy lento". Igualmente indica que: "Al mirar ciudades donde se ha limitado los precios del alquiler, como por ejemplo Berlín, el patrón es siempre el mismo: baja la oferta, suben las listas de espera y aparece automáticamente un mercado negro." "Si se le dice a un propietario cuánto puede cobrar por una vivienda que ha comprado en el mercado libre, pero no se le quitan los riesgos ni se le da seguridad jurídica, este se va a otro tipo de alquiler o saca el piso del mercado. El resultado es menos oferta y más competencia entre inquilinos, lo que sube los precios fuera del tramo regulado".