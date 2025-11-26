Un estudio, sobre las reformas de cocinas en España: "Más del 80% de los hogares eligen materiales de proximidad"

La Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) ha presentado nuevos resultados de su reciente Barómetro “La Buena Cocina Hecha en Casa”, un estudio de ámbito nacional que analiza cómo los hogares viven, usan y proyectan la cocina en sus viviendas, así como los criterios que influyen en la elección de materiales y equipamiento en una reforma.

Esta segunda oleada pone el foco en dos aspectos fundamentales: la procedencia de los materiales y la confianza en la fabricación local.

El Barómetro de la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) desvela una tendencia clara: más del 80% de los hogares que han reformado su cocina o vivienda, o tienen intención de hacerlo, optan por materiales de proximidad, con diseño, construcción, ensamblaje y producción española.

No se trata solo de afinidad con lo local, sino de criterios prácticos. Las razones con mayor peso en esta decisión son las siguientes:

El soporte técnico casi inmediato (94,3%), muy valorado en un espacio de uso intensivo como la cocina.

La durabilidad (93,9%), entendida como garantía de resistencia y menor necesidad de sustitución.

La calidad de los materiales (93,6%), asociada a mayor confianza y mejor experiencia de uso.

De esta manera, la cocina hecha con materiales de proximidad se consolida como una apuesta de largo recorrido, con una vida útil que repercute directamente en la satisfacción del usuario y el valor total de la vivienda.

El estudio también revela un cambio de mentalidad. Ahora, la sostenibilidad deja de vincularse solo al material reciclado o a la eficiencia energética para adquirir una dimensión más práctica: que la cocina se mantenga en óptimas condiciones durante años. Una idea que se ha visto reflejada en los encuestados, ya que el 70,9% estaría dispuesto a pagar más por soluciones que garanticen una vida útil prolongada.

Diseño, ergonomía y comodidad: las claves de la cocina ideal

A la hora de elegir una nueva cocina, los hogares buscan, en primer lugar, un diseño acorde a sus gustos estéticos, que conforme un espacio que refleje su estilo. Tras ello, buscan que cumpla óptimamente cada una de sus funcionalidades: la ergonomía se consolida como criterio principal para el 84,7% de los encuestados. Por último, gana peso la comodidad del espacio.

La distribución de los muebles, la altura de las encimeras, la accesibilidad a los electrodomésticos o la buena organización del almacenaje se consideran elementos clave para que la cocina resulte cómoda en el día a día. En este sentido, el Barómetro confirma que la cocina ya no se concibe solo como una estancia bonita, sino como un entorno de uso intensivo que debe adaptarse a las necesidades reales de quienes la habitan.

Reforma de una cocina. AREA Newlink

“Estos resultados confirman que los hogares ya no miran solo el precio o el diseño puntual, sino el conjunto de la experiencia: origen de los materiales, soporte técnico, vida útil y comodidad en el uso diario”, señalan desde la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC). “La Buena Cocina Hecha en Casa empieza por elegir materiales de proximidad bien diseñados y duraderos. Es una decisión que combina estética, sostenibilidad y bienestar en el hogar”.

Sobre el Barómetro “La Buena Cocina Hecha en Casa”

El Barómetro “La Buena Cocina Hecha en Casa”, elaborado por Asociación Mobiliario de Cocina (AMC), se ha realizado a partir de una muestra de 803 personas residentes en España, con un error muestral máximo de ±3,5% y un nivel de confianza del 95%. La población objeto de estudio son personas de 30 años o más que han reformado su cocina o vivienda en los últimos tres años, o que tienen intención de hacerlo en los próximos tres.

La primera oleada del estudio confirmó que la cocina se mantiene como una prioridad a la hora de mejorar la vivienda, arrojando que 6 de cada 10 hogares ha realizado una reforma en los últimos tres años o planea hacerla en los próximos tres, con un presupuesto medio de más de 21.500 euros.

Una cocina. AROCA Newlink

Los participantes fueron seleccionados de forma proporcional a las cuotas de población recogidas en el último censo del INE, garantizando la representatividad de los resultados. La recogida de datos se llevó a cabo mediante encuesta online (CAWI) entre el 1 y el 10 de julio de 2025.