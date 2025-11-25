Un arquitecto, sobre el precio que tiene construir una casa en España: "Un proyecto ya son 18.000 euros"

En España, construir una vivienda desde cero ya exige una inversión mínima antes incluso de comenzar la obra. Un arquitecto reconocido, Edu Saz, asegura que sólo el proyecto de ejecución y dirección técnica cuesta unos 18.000 euros, lo que marca el primer escalón económico de la edificación.

Concretamente, Edu Saz indica lo siguiente: "Vamos a suponer que el precio es conjunto y nos cobran por el proyecto, que sería anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución un total de 18.000 euros y por la dirección de obra unos 7.500 euros".

Este coste inicial explota si consideramos que, según portales especializados, el precio medio de construcción se sitúa entre 1.800 y 2.500 euros por metro cuadrado, sin terreno ni exteriores. En consecuencia, para una vivienda de 120 metros cuadrados, la obra puede ascender a más de 200.000 euros, y sin contar parcela, urbanización o acabados.

Construcción de una casa.

Cabe destacar que Edu Saz, arquitecto que aborda en su canal de YouTube asuntos relacionados con reformas, inversiones inmobiliarias, finanzas personales, desarrollo personal y emprendimiento, tiene una completa sobre cómo edificar nuestra propia vivienda desde el principio.

En esta guía se detallan los costes desde la adquisición del terreno hasta la construcción de la obra y la mudanza a vivir allí, incluyendo el precio de contratar arquitectos y constructores, pagar impuestos y obtener licencias.

Este arquitecto explica que, si planeas construir tu propia vivienda, lo primero que debes tener en mente es que no serás un simple cliente, serás el promotor de tu propia casa, o sea, como autopromotor. Esto te convierte en un actor más en la edificación con obligaciones totalmente definidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), indica.

Igualmente, indica que el precio de la vivienda depende de factores como por ejemplo la ubicación, las dimensiones de la vivienda, el tipo de estructura y cimentación, si hay movimiento de tierras o no, los materiales usados y muchas otras variables. Sin embargo, en términos generales, los procedimientos a seguir serán siempre los mismos y cada uno conlleva un costo.

Asimismo, hace referencia a que lo mejor es consultar a un arquitecto experimentado en la región. Nos puede ayudar a mejorar el diseño del proyecto y, además, evitar problemas en el futuro. Saz también deja claro lo siguiente: Si el vendedor es una empresa o un individuo, tomaremos en cuenta un terreno urbano de 130.000 euros y pagaremos el IVA del 21% más el ITP de entre un 6 y un 11%. Además de otros costes, como los del registro y la notaría.

De la misma forma, explica que se deberá realizar una investigación topográfica que refleje la realidad del terreno, sus dimensiones, su forma, cotas y demás. El coste será de alrededor de 400 a 500 euros, y también se debe llevar a cabo un estudio geotécnico para determinar la composición del terreno y sus propiedades, con el fin de que posteriormente sea posible diseñar una cimentación apropiada. El coste de esta investigación puede oscilar entre 700 y 900 euros.

Finalmente, suponiendo que el precio es global y nos facturan por el proyecto (que incluiría anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución), sería una suma total de 18.000 euros y alrededor de 7.500 euros para la dirección de obra. Además, tendríamos que contratar los servicios de un coordinador de seguridad de salud y pagar el IVA del 21% por todo esto.

Cuando se ha realizado el proyecto de ejecución, en esta casa modelo, nos arroja un presupuesto de 250.000 euros para la ejecución material. Este monto no es lo que te costará a ti construir la casa, sino un precio de referencia que se emplea principalmente para abonar impuestos y licencias. Solo incluye el costo de los materiales y la mano de obra, advierte. El precio que tú pagarás será el que la empresa constructora a la que contrates te pase después.

También hay que tener en cuenta el IVA, que para los autopromotores, es del 10%, así que se aplica un 10% al presupuesto de ejecución por contrato en lugar de un 21%. Suponiendo que el PEC, o presupuesto de ejecución por contrato, es de 300.000, según lo mencionado por el arquitecto.

Otros gastos son la licencia y los impuestos pertinentes. Además, será necesario abonar el ICIO (Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras), que oscilará entre un 3% y un 5% del PEM (Presupuesto de Ejecución Material), así como la licencia de primera ocupación del ayuntamiento, que se estima entre el 0,5 y el 1% del PEM.

Tampoco nos podemos olvidar de abonar un aval por la gestión de residuos y otro por el uso de las aceras, entre otros. "Si lo haces todo bien, te los devolverán al final de la obra", señala, así como las altas de suministros, al igual que los costes notariales después de la firma del contrato de la vivienda finalizada y el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados.

Igualmente, Edu no se olvida del mobiliario, del que fija un precio en unos 25.000 euros, de los que también tenemos que pagar el IVA, que sería del 21%.

En conclusión, si hacemos una suma total, el coste de la vivienda será entre 550,000 y 570,000 euros, dependiendo de si adquirimos el terreno a una empresa o a un particular y de los impuestos que representan entre un 11.5% y un 14.5% aproximadamente, tal y como explica el arquitecto. Además, en esta situación, hay que hablar de unos impuestos que oscilan entre los 63.000 y los 83.000 euros.