Un experto, sobre el aparato que gasta cuatro veces más que tu lavadora: "Puedes ahorrar 70 euros"

Muchos hogares desconocen que, pese a su tamaño compacto, un aire acondicionado antiguo consume hasta cuatro veces más electricidad que una lavadora eficiente de clase A, según datos de organismos técnicos como el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) de Argentina.

Estos equipos de climatización fabricados hace más de una década pueden requerir entre 1,5 y 2,5 kWh por hora, mientras una lavadora moderna eficiente apenas usa 0,5 kWh por ciclo completo, incluso cuando se utiliza agua caliente.

Dado su impacto energético y económico, identificar y actualizar estos electrodomésticos no solo ayuda a reducir el gasto mensual, sino que también contribuye a una mayor eficiencia y sostenibilidad en el hogar.

Aire acondicionado.

Los aparatos de climatización que ya tienen más de 10-15 años suelen carecer de tecnología "inverter", que ajusta automáticamente la potencia necesaria. En cambio, trabajan siempre al máximo, lo que incrementa significativamente el consumo eléctrico. En contraste, una lavadora moderna de clase A consume entre 0,4 y 0,6 kWh por ciclo.

En cifras concretas: un aire acondicionado antiguo puede utilizar entre 1,5 y 2,5 kWh por hora, mientras que la lavadora eficiente promedio se queda en apenas 0,5 kWh por ciclo, lo que supone hasta cuatro veces más consumo eléctrico por hora de uso.

Esta diferencia se refleja claramente en la factura, donde un uso prolongado del aire puede ser equivalente a varios ciclos de lavados semanales. De hecho, un experto en eficiencia energética advierte que el desfase de consumo entre un aparato antiguo y uno moderno puede sentirse claramente en la factura.

"Solo este equipo puede añadir alrededor de 70 euros al año, y muchos hogares ni siquiera se dan cuenta de que lo están pagando de más”. Según explica, los modelos con más de una década, sin tecnología inverter y funcionando siempre a máxima potencia, generan un sobrecoste constante que se acumula mes a mes.

Este desfase energético no solo eleva los costes, sino que, según algunos análisis, mantener un aire acondicionado viejo puede generar más de 300 kWh adicionales al año, una cifra considerable en una factura doméstica.

Para minimizar el impacto, se recomienda:

Reemplazar el aire acondicionado por modelos inverter de clase A+++, que puede reducir el gasto hasta un 40%.

Mantener un mantenimiento regular, como limpieza de filtros y control del gas refrigerante.

Usar el equipo de forma eficiente: programar temperaturas entre los 24 y los 26ºC y aprovechar la ventilación natural.

Más eficiencia, más ahorro. Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía, los electrodomésticos eficientes pueden reducir el consumo energético hasta en un 30% en comparación con modelos antiguos. Esto ofrece un gran margen de ahorro en el conjunto del hogar.

La lavadora eficiente como referencia. Las lavadoras modernas con etiqueta energética A suelen consumir menos de 0,5 kWh por ciclo, gracias a tecnologías como motores inverter o programas eco. Actuar sobre el aire acondicionado representa una oportunidad para equilibrar la eficiencia en el hogar.

Lavadora eficiente.

Los aparatos de aire acondicionado de más de 10 años carecen de sistemas inverter, por lo que operan siempre a carga máxima, disparando el consumo. En pocos usos se iguala el gasto energético de múltiples lavados semanales.

Si tienes un aire acondicionado antiguo, estás frente a uno de los electrodomésticos que más impacta en tu factura eléctrica, consumiendo hasta cuatro veces más que una lavadora eficiente. Sustituirlo por uno moderno, cuidarlo adecuadamente y usarlo de forma consciente te ayudará a ahorrar, contribuir al medioambiente y mejorar el confort en casa.

Lavadoras ECO.

La Agencia Internacional de la Energía destaca que los electrodomésticos eficientes pueden rebajar el consumo energético doméstico en hasta un 30%. Elegir equipos modernos es una inversión en ahorro y sostenibilidad.