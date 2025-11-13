La espectacular mansión que compartían Los Javis (34 y 41): con biblioteca de dos pisos, sala de cine y discoteca

Después de alrededor de trece años juntos, Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) han anunciado que su relación sentimental ha llegado a su fin, lo cual ha devuelto el nombre de estos famosos a la conversación pública. La noticia, divulgada por El País, ha tomado por sorpresa a la industria y a sus seguidores.

No obstante, fuentes próximas afirman que ambos continuarán colaborando en términos profesionales, preservando la alianza creativa que los ha transformado en referentes del audiovisual español.

Un aspecto de su vida en común que ha suscitado muchos comentarios es el hecho de que hasta ahora vivían en una espectacular mansión de Madrid, un lugar que muestra con precisión su vocación artística y su personalidad.

Después de dejar su piso en Malasaña, Los Javis se mudaron a una vivienda unifamiliar diseñada a medida por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos.

La construcción, que duró tres años, tenía como objetivo evocar la sensación de estar permanentemente de vacaciones: “Queríamos un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena”, le dijeron a Architectural Digest en ese momento.

En su día, en esta entrevista exclusiva para Architectural Digest España, los Javis dejaron ver su casa en Madrid. En este reportaje, revelaron información acerca de su hogar, que fue diseñado por el estudio Mesura y edificado por Viraje con el sistema industrializado Ubiko.

La casa se distingue por su construcción de hormigón, sus áreas diáfanas y una ornamentación que muestra su carácter creativo. Incluye un jardín que contiene una piscina, un sótano con una sala de cine y una biblioteca de roble, lo que lo hace un lugar de refugio tanto personal como profesional para la pareja.

La casa, ubicada en la zona periférica de Madrid, mezcla obras contemporáneas con muebles que han sido restaurados, elementos de estilo vintage y objetos kitsch.

El comedor, el salón, la cocina, el estudio y las habitaciones para los invitados están en la planta baja. En cambio, en la planta de arriba hay más privacidad, pues cuenta con un dormitorio principal, baños, vestidor y una terraza.

El sótano contiene áreas de entretenimiento: un club nocturno, una sala de cine, un gimnasio y una colección de coches. El espacio al aire libre, que incluye una piscina, una zona de barbacoa y un enorme jardín, tiene como propósito crear un lugar donde puedan relajarse y hallar inspiración.

El resultado es un lugar singular, con una personalidad arrolladora. Se nota que no es una casa cualquiera desde el momento en que se entra al salón. Las paredes están repletas de obras de amigos artistas, pósters de películas clásicas, fotografías y cuadros.

Una lámpara de pie setentera y una alfombra con patrones geométricos acompañan al sofá, que está cubierto por mantas coloridas y cojines diversos. Todo parece estar dispuesto con propósito, pero sin ser rígido.

Javier Ambrossi lo afirmaba de esta manera, quien ha admitido en múltiples entrevistas que nunca han implementado un plan decorativo definido. "Vamos hallando cosas que nos conmueven y les buscamos un lugar", declaraba.

Los Javis en su casa.

En cualquier caso, la biblioteca de la casa de Los Javis es uno de los lugares más bellos y favoritos, ya que es un espacio enorme. Un sueño hecho realidad para los directores y productores en su propio hogar.

Una de las grandes aficiones de Javier Calvo y Javier Ambrossi es la lectura. Una afición y un medio de escape con los que han crecido; por eso era tan crucial que tuvieran uno en su hogar.

En una ocasión comentaba Javier Calvo lo siguiente: "Esta casa es muy sociable. Siempre hay personas, siempre hay fiestas, siempre hay una lectura de guion... Buscábamos un lugar que no solo nos sirviera a nosotros, sino también a nuestra familia y a nuestra labor. También es un espacio creativo", explicaba.

Por otro lado, Javier Ambrossi comentaba a AD que antes de tener esta casa, solían alquilar una casa y se trasladaban allí para darle forma a sus creaciones como La Mesías o Veneno. Él comentaba que escribir no es solamente un acto mecánico, sino que supone también la lectura, la reflexión o pasar varios días sin que se te ocurra ninguna idea.

Esto les requería una área en la que pudieran sentirse a gusto e inspirarse, y que les brindara la oportunidad de dar un paseo por el jardín para despejarse. Esta casa satisfacía ese objetivo. Ambrossi relataba en AD: "Contamos con un pequeño jardín donde podemos sentarnos y sentirnos cómodos, mientras nuestras perras corren de un lado a otro, felices".

Ahora, a pesar de que diversos medios han confirmado la separación sentimental, la pareja continuará trabajando juntos y compartiendo espacios, aunque no se conoce si compartirán esta mansión o no.