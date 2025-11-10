Natalia, sobre sustituir los radiadores eléctricos: “Mi gasto anual en calefacción pasó de 1.300 euros a 400"

Pies de mujer con calcetines de lana, gato doméstico, disfrutando dentro de casa en el radiador

En plena escalada de precios energéticos, cada vez más familias buscan fórmulas para abaratar sus gastos de calefacción. Es el caso de Natalia Jiménez, una vecina que decidió sustituir sus antiguos radiadores eléctricos por un sistema de aerotermia. Según explica, la inversión inicial se amortiza "en apenas unos años".

Su testimonio es representativo de un cambio de tendencia que recogen portales como Idealista News o El Economista: los hogares que reemplazan sus equipos eléctricos por sistemas de bomba de calor o calderas eficientes logra ahorros medios de entre 700 y 900 euros anuales, dependiendo del tamaño y aislamiento de la vivienda.

En el caso de Natalia, el resultado fue todavía mejor. "He reducido mi gasto anual en calefacción en más de 900 euros", afirma. La clave, según cuenta, ha estado en la instalación de un sistema de aerotermia con suelo radiante y la mejora del aislamiento de ventanas y muros.

Antes de la reforma, Natalia gastaba cerca de 1.300 euros al año en calefacción eléctrica para su piso de 85 metros cuadrados. El aumento del precio del kilovatio hora la llevó a buscar alternativas. "Era imposible seguir así: solo calentar el salón y dos habitaciones suponía casi 200 euros al mes en invierno", explica.

Con asesoramiento técnico, sustituyó los radiadores por un sistema de aerotermia, tecnología que aprovecha la energía del aire para generar calor y frío con un consumo eléctrico muy bajo. Además, instaló termostatos inteligentes que permiten programar la temperatura según horarios y estancias.

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), los equipos de aerotermia pueden alcanzar rendimientos del 300 %, es decir, por cada kWh eléctrico consumido generan 3 kWh de calor. Esto se traduce en un ahorro de entre el 50% y el 70% respecto a los radiadores eléctricos convencionales.

El resultado: más confort y menos gasto. "Mi casa ahora mantiene una temperatura estable sin picos de consumo", comenta Natalia. "Antes tenía que apagar los radiadores para no disparar la factura. Ahora puedo calentar toda la vivienda por menos de la mitad". En un año, su gasto total bajó de 1.300 euros a unos 400 euros.

El costo de la instalación del sistema integral, que incluye el aislamiento térmico, la unidad exterior y el suelo radiante, fue de aproximadamente 6.500 euros.

A pesar de que el monto puede resultar elevado, la amortización se alcanza en siete años, una cantidad común de acuerdo con las estimaciones del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), gracias al ahorro anual superior a 900 €.

Los técnicos insisten en que el mayor rendimiento de la aerotermia o cualquier sistema eficiente depende de la envolvente térmica del edificio. Cambiar ventanas, sellar juntas y colocar burletes puede reducir el consumo un 25 % adicional, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El Plan de Rehabilitación Energética de Viviendas (PREE 5000) ofrece subvenciones de hasta el 40 % para instalar sistemas de aerotermia o mejorar el aislamiento térmico. Natalia aprovechó una ayuda autonómica, lo que redujo su inversión a menos de 4.000 euros netos.

En hogares pequeños o medianos, la aerotermia y los emisores térmicos de bajo consumo son las opciones más rentables. Además, un mantenimiento anual garantiza el máximo rendimiento y evita averías costosas.

El número de instalaciones de aerotermia en España creció un 46 % en 2024, según datos de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC). Cada vez más comunidades de vecinos sustituyen calderas de gas por bombas de calor centralizadas, buscando eficiencia y sostenibilidad.