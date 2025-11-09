La casa de Isabel Preysler (74) necesita seis personas para funcionar: mantenerla cuesta 6.288 euros cada mes

La figura de Isabel Preysler, conocida mediáticamente como "la reina de corazones", siempre ha estado ligada al lujo y a un estilo de vida exclusivo. Su residencia en la urbanización de Puerta de Hierro, en Madrid, no es una casa cualquiera, sino una mansión con un equipo doméstico permanente.

Según Telecinco, el coste mensual del personal que trabaja en la vivienda asciende a 6.288 euros mensuales, lo que evidencia el nivel de exigencia en servicios que demanda la propiedad.

Este dato permite comprender que detrás de las imágenes glamurosas existe un gasto fijo elevado: seis personas trabajando para que todo funcione correctamente, mantenimiento, limpieza, jardinería y otros servicios están en marcha las 24 horas.

La información proviene de fuentes de prensa del corazón y se complementa con el análisis de medios que siguen el patrimonial y el inmobiliario de lujo, lo que da una perspectiva más amplia sobre el coste real.

La lectura de este gasto no solo es curiosa, sino que también permite ver otras facetas: la de los patrimonios de celebridades, el mantenimiento de grandes residencias y los recursos humanos implicados.

Mantener la vivienda implica contar con un equipo de al menos seis empleados domésticos que cubren tareas de limpieza, cocina, jardinería, vigilancia y logística del hogar. Según datos de 2016, esto representa un coste de 6.288 euros al mes aproximadamente, cifra que se puede ir ajustando con el tiempo.

El gasto anual estimado ronda los 67.000 euros cuando se traduce el coste mensual de 6.288 euros al año. Esto incluye salario, seguridad social y prestaciones del personal, lo cual refleja que una mansión de lujo exige no solo inversión inmobiliaria, sino también de capital humano permanente.

La residencia de Preysler, situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid, no solo demanda personal sino un mantenimiento constante de instalaciones, consumo energético de alto nivel y conservación del jardín y la piscina. Algunos medios indican recientemente que los gastos fijos de esta vivienda podrían superar los 7.000 euros.

El coste de 6.288 euros mensuales (aproximados) para mantener la casa de Isabel Preysler revela que detrás del glamour existe un operativo de servicios mucho más amplio del que se ve en las revistas.

Contar con seis personas fijas implica un compromiso continuado de recursos humanos y económicos. A medida que la residencia envejece o se convierte en símbolo de estatus, los gastos fijos tienden a subir, como lo reflejan los importes superiores a 7.000 euros que aparecen en informes más recientes.

En ese sentido, la casa no es solo un hogar, sino también una inversión en mantenimiento, personal y conservación del patrimonio. Ese tipo de gasto sitúa a la vivienda en la categoría de residencias de lujo donde no basta con adquirir el inmueble, sino con sostenerlo con un equipo humano y económico adecuado.