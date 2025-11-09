La antigua residencia de verano de Franco: una mansión de más de 8.000 m² y un valor de 7 millones de euros

Se trata del Pazo de Meirás, una de las mansiones más reconocibles de Galicia en la apacible ciudad de Sada, situada en A Coruña. La condesa y escritora Emilia Pardo Bazán fue quien heredó unos terrenos en el siglo XIX, a finales de este, y se inició la construcción de la actual edificación, inspirada en los tradicionales pazos gallegos.

De acuerdo con lo que precisa el periódico ABC, la escritora motivó las obras en 1893 y las concluyó al inicio del siglo XX. Su propósito era establecer un lugar en el que pudiera redactar y recibir a intelectuales de su época. Así se originó una finca que unía el estilo medieval y la arquitectura romántica, con dos torres almenadas que todavía permanecen.

La propiedad fue heredada a sus sucesores después de que Pardo Bazán falleció en 1921. No obstante, el inicio de la Guerra Civil alteró su destino. Una "Junta pro Pazo del Caudillo" organizó una colecta para comprar la propiedad y dársela a Francisco Franco durante el conflicto.

Como recuerda ABC, la compra fue posteriormente cuestionada y, en 1941, se formalizó a nombre del dictador. Desde entonces, el palacio fue residencia estival de la familia Franco, escenario de recepciones oficiales y símbolo del poder del régimen.

Con más de 8.000 metros cuadrados construidos y casi 90.000 metros cuadrados de jardines, bosques y dependencias auxiliares, esta mansión es una de las propiedades privadas más extensas de Galicia. Su valor de mercado, según estimaciones de La Voz de Galicia, podría superar los 7 millones de euros, aunque en 2018 llegó a anunciarse por 8 millones en portales inmobiliarios.

El conjunto incluye tres torres almenadas, una capilla privada, establos, una biblioteca monumental y una fachada cubierta por buganvillas que se han convertido en sus señas de identidad.

Tras décadas en manos de los Franco, el Estado inició en 2019 un proceso judicial para recuperar la titularidad del edificio. En septiembre de 2020, el Juzgado de A Coruña dictaminó que la familia debía devolver la finca al patrimonio público, al considerar que la compraventa de 1941 fue una "simulación".

Tal y como recogieron algunos medios, la sentencia afirmó que Franco "utilizó su posición política para apropiarse de un bien que debía ser del Estado". Desde entonces, el inmueble forma parte del Patrimonio Nacional y ha sido declarado Lugar de Memoria Histórica.

Más allá de su valor económico, esta mansión representa un testimonio de la historia reciente de España. Fue hogar de una de las grandes escritoras del siglo XIX y escenario de la etapa más autoritaria del país en el siglo XX.

En sus estancias se conservan elementos arquitectónicos de gran valor, así como parte del legado cultural del Pardo Bazán. Su estilo combina influencias medievales, barrocas y románticas, con materiales autóctonos como la piedra granítica gallega.

Desde 2021, el inmueble se ha abierto de forma parcial a las visitas culturales y educativas. Según Cadena Ser, el Gobierno prevé rehabilitar la finca como espacio de memoria y divulgación, permitiendo recorrer sus jardines, torres y salones principales.

La intención es que el recinto funcione como un centro cultural que recuerde tanto la huella literaria de Pardo Bazán como el uso político del lugar durante la dictadura. Esta dualidad es precisamente lo que convierte en un símbolo tan poderoso dentro del patrimonio gallego.

Hoy, la mansión sigue despertando curiosidad, debates y admiración. Para muchos vecinos de Sada, el edificio es parte inseparable de la identidad local. Como resume un guía cultural: "pocos lugares concentran tanta historia, belleza y polémica en tan pocos metros".