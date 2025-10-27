Lamine Yamal (18) comprará la antigua mansión de Shakira y Piqué: 6 dormitorios, 5 baños y valorada en 14 millones

Distintos medios como Marca.com avanzan que Lamine Yamal, con tan solo 18 años, ha decidido adquirir la mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué en la exclusiva zona de Esplugues de Llobregat. Además, según medios especializados, el complejo consta de seis dormitorios y un valor estimado de aproximadamente 14 millones de euros.

Esta propiedad se ubica en un complejo residencial privado de más de 3.800 metros cuadrados, concebido por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, valorado en esa cifra global de 14 millones de euros. Los rumores apuntan a que la operación será formalizada en breve, y que Yamal buscaría adaptarla a su nueva etapa profesional y personal.

El joven futbolista busca no sólo una residencia, sino también un entorno acorde con su proyección: la mansión cuenta con gimnasio, piscina, estudio y espacios de lujo acorde con su crecimiento. La adquisición sumaría a su perfil emergente dentro y fuera del campo, dando un paso relevante en su independencia inmobiliaria.

Antigua mansión de Shakira y Piqué. Google Maps

La vivienda que Yamal estaría comprando fue previamente propiedad de Shakira y Piqué, lo que añade un valor simbólico adicional a la operación. Según Idealista, una de las viviendas del complejo se vendió por más de 3 millones de euros, mientras que el valor global para las tres era de unos 14 millones.

El complejo consta de tres residencias independientes, todas en una parcela común de 3.800 metros cuadrados, lo que asegura privacidad y exclusividad. Igualmente, se especula que Yamal buscaría un entorno donde compartir proximidad con sus compañeros de equipo, que también residen en esa área, dejando entrever una lógica tanto deportiva como social en la compra.

Vista aérea de la antigua mansión de Shakira y Piqué. Google Maps

Para Yamal, esta compra marca un hito en su vida: no sólo consolida su estatus como estrella emergente del Barça, sino que también pone su foco en el bienestar personal y la inversión inmobiliaria temprana. La mansión, con seis dormitorios, lujo y privacidad, responde a esa necesidad de hogar y símbolo de éxito.

El hecho de que la propiedad perteneciera a una pareja mediática como Shakira y Piqué añade un efecto de impacto mediático que multiplica su visibilidad. Para un atleta joven, una casa así representa más que un simple hogar: es parte de su proyección fuera del campo.

Recreación de la antigua vivienda de Shakira y Piqué.

Desde el punto de vista del mercado inmobiliario de lujo en Cataluña, que ya valoraba el conjunto en 14 millones, la operación posiciona a Yamal entre una nueva generación de futbolistas que invierten en residencias premium como parte de su marca personal.

Queda por confirmar oficialmente la transacción, las condiciones finales del contrato y cuándo el joven jugador se trasladará efectivamente. También quedará por ver qué reformas o adaptaciones realizará, ya que el lugar ya está preparado para un atleta de élite.

En el ámbito de los medios de comunicación, la adquisición provocará una cobertura en los medios de deporte, lujo y estilo de vida, lo cual fortalece la imagen de Yamal más allá del césped. Además, podría suscitar una discusión acerca de cómo los futbolistas jóvenes invierten en bienes raíces y la manera en que equilibran sus decisiones personales con su desarrollo profesional.

En resumen, la adquisición representa un paso sólido hacia el futuro de Lamine Yamal, más allá de las asistencias y los goles: una residencia simbólica para una vida en ascenso.