Una arquitecta española que lleva 4 años en Finlandia: "Pago 970 €, menos que por un piso con terraza en España"

Finlandia se ha convertido en uno de los destinos europeos preferidos por los españoles que buscan un cambio de vida y nuevas oportunidades laborales. La estabilidad económica, el alto nivel de innovación y uno de los sistemas de bienestar más sólidos del mundo hacen que este país nórdico gane cada vez más atractivo.

Solo en 2025, Finlandia ha ofrecido más de 12.000 vacantes activas, muchas adaptadas a perfiles hispanohablantes. Puesto con contratos estables, salarios competitivos y facilidades para la integración social. Todo ello contrasta con el estancamiento salarial y la creciente precariedad que afecta a muchos jóvenes en España. Esto precisamente, convierte a Finlandia en una opción cada vez más buscada por muchos jóvenes españoles.

Una de esas jóvenes es Nerea Bartolomé, arquitecta madrileña que llegó a Finlandia hace ya cuatro años. Lo que empezó como una estancia de tres meses temporal, se ha convertido ya en un proyecto de vida para la joven. Desde su cuenta de TikTok, comparte cómo es el día a día en un país tan diferente a España.

Es precisamente en uno de sus vídeos donde trata concretamente el tema del alquiler, mostrando su situación actual en un pueblo muy cercano a la capital, un testimonio que ha despertado el interés entre sus seguidores por las diferencias con el mercado inmobiliario español actual.

"Yo pago 979 euros al mes y vivo en un piso de 48 m2, no vivo en Helsinki, vivo en Vantaa, que es la ciudad que está al lado y vivo en frente de la estación de tren, así que estoy muy bien comunicada. Al centro de Helsinki tardo literalmente 15 minutos con lo cual, comunicación perfecta", explica Nerea.

Su vivienda está ubicada en un bloque moderno, con apenas una década de antigüedad: "Es un quinto piso, el bloque de edificios y toda la manzana se construyó en 2011, osea que es un piso que está bastante nuevo". Entre las peculiaridades que destaca de su piso, la joven subraya detalles que distan mucho de los pisos de alquiler en España y en este caso, relativos a su distribución: "No tengo lavadora porque en el edificio tenemos lavandería comunitaria que es gratuita así que prefiero usarla", asegura.

Otro de los detalles que más llama la atención es que los pisos de alquiler en Finlandia también suelen estar sin amueblar e incluso sin lámparas: "Todas las casas en Finlandia vienen completamente desamuebladas y sin lámparas. En muchas casas no hay ni siquiera el enchufe para colocar la bombilla", explica.

En cuanto a la distribución de su piso, este se trata de un piso con espacios abiertos y amplios: "La cocina va abierta al salón y viene integrada con una isla, todos los electrodomésticos venían con la casa".

Y añade también un punto clave para los inviernos nórdicos: "Tiene orientación sur que es súper importante aquí porque me da muchísima luz tanto en verano como en invierno". Además de una amplia habitación, también cuenta con una pequeño espacio exterior: "Tengo una pequeña terraza que puede cerrarse o abrirse".

Una vivienda en la que Nerea Bartolomé lleva ya un año, ya que previamente vivía alquilada en pleno Helsinki: "Anteriormente estuve viviendo en un estudio en Helsinki que más o menos eran 32 m2 y pagaba básicamente lo mismo que ahora. Son 954 euros de alquiler y con el agua son unos 25 euros que te lo ponen directamente en el precio del alquiler.", detalla.

Precios y un espacio de vivienda que han llamado la atención de muchos de sus seguidores, quienes no dudan en comentar la enorme diferencia que hay con el mercado español. "Ese mismo piso en Madrid se dispararía de precio", afirma uno de ellos. "Yo vivo en Copenhague y pago de alquiler menos que en Madrid... Es una vergüenza lo de España", añade otro.

Una situación que, sumada a la precariedad laboral y a la dificultad para independizarse, está empujando a cada vez más jóvenes españoles, como Nerea, a buscar fuera lo que en su propio país no encuentran: estabilidad, vivienda digna y calidad de vida.