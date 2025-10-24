Tamara Falcó (43) y su increíble mansión: "Una joya del siglo XIX que supera los 4.000 m² y podría valer 5 millones”

El Palacio El Rincón es el emblema residencial de Tamara Falcó. Se sitúa en Aldea del Fresno, a orillas del Alberche, y nació como fortaleza ajardinada en el siglo XIX. Hoy destaca por su escala palaciega y su relato histórico, unido a la casa de los marqueses de Griñón.

El número que atrae más la atención es su superficie, que supera los 4.000 metros cuadrados. La vivienda principal y sus dependencias llegan a esta medida, con una volumetría de castillo, torre alta y extensos jardines. Es una información que se repite en las crónicas patrimoniales y en los medios especializados en vivienda "prime".

¿Cuánto vale una vivienda así? En 2012, una tasación interna cifró la propiedad en 5 millones de euros, referencia que sigue utilizándose para estimar su valor patrimonial mínimo, pese a la necesidad de reformas. Años después se llegó a estudiar su venta por 7 millones.

El Rincón se construyó en 1862 por encargo del banquero Juan Manuel de Manzanedo, antiguo duque de Santoña. La hija del duque añadiría la gran torre en 1882, consolidando su estética de fortaleza romántica en el campo madrileño. Un linaje y una silueta difíciles de replicar.

La finca combina palacio, jardines y capilla, con trazas historicistas que han seducido a productoras y fotógrafos. Esa condición "cinematográfica" explica su demanda como localización y su encaje en el mercado heritage, un nicho donde pesa tanto la historia como los metros.

El 8 de julio de 2023, Tamara Falcó e Íñigo Onieva contrajeron matrimonio en este lugar, lo que aumentó la notoriedad internacional del sitio. La finca sirvió como un escenario ideal para una ceremonia mediática, consolidando así su posición de activo único.

El Rincón en la liga de las grandes residencias privadas de la región, con posibilidades para usos culturales, eventos o explotación audiovisual, siempre que se compatibilicen con la conservación patrimonial.

La referencia de 5 millones sigue siendo un ancla razonable para estimar su valor de suelo y edificación, antes de una reforma integral. En 2023 se habló de una posible venta por 7 millones, evidencia de su resiliencia como activo.

Los palacios históricos exigen restauración, desde estructura y cubiertas hasta instalaciones. Esa inversión explica que el precio de salida puede diferir del "valor técnico", o sobre todo, en inmuebles protegidos o con complejidades de mantenimiento y accesos.

Asimismo, la Aldea de Fresno ofrece privacidad y paisaje, teniendo como corredor natural al Alberche. La ubicación, a una distancia cómoda de Madrid, le añade un valor emocional a un producto que, en lugar de ser vivienda, actúa como marca y experiencia asociada con la dinastía Falcó.

El Rincón ha sido un escenario cinematográfico y un lugar de caza a lo largo de la historia, además de ser el lugar donde se filmaron escenas de películas españolas. Ese uso cultural fortalece su singularidad y su capacidad de generar ingresos, un aspecto que los clientes de "joyas del XIX" aprecian cada vez más.

El Palacio El Rincón, en resumen, es una singularidad de más de cuatro mil metros cuadrados del siglo XIX que cuenta con jardines, historia y capilla. Su valor razonable se basa en una estimación de 5 millones (2012) y en un intento de venta por 7 millones (2023), acorde con su estatus como activo único.