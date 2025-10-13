Noemí Galera (58) vive a pocas calles del Park Güell: tiene un increíble dúplex de 112 m² con 35 m² de terraza

Noemí Galera, reconocida directora de casting y figura clave en Operación Triunfo, vive en Barcelona muy cerca del emblemático Park Güell. Según Vanitatis, reside en un dúplex de 112 metros cuadrados con una terraza de 35 metros cuadrados, ideal para disfrutar del aire libre en plena ciudad.

El edificio también cuenta con un sótano de 62 metros cuadrados, destinado a bodega, además de una plaza de garaje, lo que aporta comodidad en un entorno urbano denso.

Este hogar conjuga la vida cosmopolita con rincones de intimidad, perfecto para quien necesita un refugio sin renunciar a la vitalidad barcelonesa.

El interior del dúplex se distribuye en dos plantas que aprovechan la luz natural y ofrecen espacios bien definidos para la vida diaria. En planta baja podrían situarse las zonas de reunión (salón, comedor, cocina), mientras que la planta superior alberga dormitorios y estancias privadas.

El añadido de los 35 metros cuadrados de terraza es un lujo valioso en Barcelona: permite tener ambientes exteriores donde cultivar plantas, crear un rincón chill-out o simplemente admirar el cielo sin alejarse de la ciudad.

Además, el sótano aporta espacio extra: puede transformarse en estudio, gimnasio, bodega o sala de ocio, según las necesidades de la familia.

Vivir "a pocas calles del Park Güell" no es casualidad: esta zona de Barcelona combina arquitectura modernista, calles empedradas y vistas privilegiadas sobre la ciudad condal.

Además, la cercanía con esta zona emblemática de Barcelona le permite paseos entre la naturaleza, mientras que la oferta cultural y comercial de los barrios vecinos facilita el acceso a servicios, comercios y ocio urbano.

Por otro lado, según el mercado inmobiliario de Barcelona, una terraza de 35 metros cuadrados puede aumentar notablemente el valor del inmueble, sobre todo, en zonas tan deseadas como esta.

¿Cómo se pueden aprovechar este tipo de viviendas?

Para sacar el máximo partido a un dúplex con terraza, conviene plantear conexiones visuales entre planta interior y exterior: puertas correderas de vidrio, vegetación integrada o pavimentos compartidos pueden difuminar límites.

También es clave orientar la terraza para captar el sol y protegerla del viento: toldos retráctiles, paravientos o celosías ayudan a adaptar el espacio a todas las estancias.

En cuanto al sótano, una buena ventilación y aislamiento serán esenciales si se pretende convertir en zona habitable. Con obra bien planificada, puede multiplicar las posibilidades útiles del domicilio.

En cualquier caso, este hogar refleja su personalidad cercana, práctica y familiar. Quienes la conocen aseguran que, pese a su intensa agenda profesional, la directora de Operación Triunfo encuentra en su casa un espacio para desconectar el ritmo televisivo.

Este rincón barcelonés de Noemí Galera demuestra que el equilibrio entre vida urbana y espacios al aire libre es posible. Con sus 112 metros cuadrados y su terraza de 35 metros cuadrados, este dúplex ofrece flexibilidad. Además, su ubicación cerca del Park Güell aporta valor y un estilo de vida singular al día a día.