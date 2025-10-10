El pueblo de 135 habitantes a 1 hora de Madrid en el que Chenoa (50) se ha comprado una casa: "Me gusta mucho"

Recreación de Chenoa y el pueblo en el que ha comprado una casa.

La cantante Chenoa ha adquirido una casona en Sotosalbos, un pequeño municipio segoviano ubicado a poco más de una hora de Madrid. Con solo unos 135 habitantes, según el padrón actual, este pueblo ofrece el contraste perfecto entre silencio rural y cercanía con la capital.

El inmueble que compró cuenta con un estilo rústico, con aproximadamente 78 metros cuadrados útiles y un patio trasero de unos 45 metros. Tras la adquisición, se conoció que Chenoa planea demoler la estructura original para levantar una vivienda más moderna y eficiente.

La decisión no parece casual: tras su separación, la cantante busca un refugio apartado del bullicio urbano. En consecuencia, Sotosalbos le brinda aire puro, calles silenciosas y una vida con ritmo más pausado.

Durante una visita a El Hormiguero (Antena 3), Chenoa habló abiertamente de su nueva vida en el campo y de la tranquilidad que ha encontrado en su casa de Sotosalbos. La cantante explicó que el cambio de entorno le ha ayudado a desconectar del ritmo frenético de la ciudad y a disfrutar de los pequeños placeres del día a día.

“Me gusta mucho vivir en un pueblo porque me lo tomo todo con más calma. Por ahora tengo liebres y muchas moscas”, confesó entre risas en el programa. Sus palabras, recogidas por La Vanguardia, reflejan su entusiasmo por esta etapa más pausada, lejos del foco mediático y rodeada de naturaleza.

Sotosalbos se sitúa en la provincia de Segovia, al pie de la Sierra de Guadarrama, en un entorno lleno de pinares y colinas. Esta ubicación permite combinar tranquilidad con accesos razonables hacia la capital.

Aunque pequeña en población, la villa conserva trazas de su historia medieval, con arquitectura blanca y ambiente rural muy marcado. Para Chenoa, el reto es transformar esa base rústica en un hogar que conjure el carácter local y el confort contemporáneo.

Los vecinos apuntan que la estructura original presentaba deficiencias constructivas, sobre todo, en aislamiento de ventanas y puertas de madera. La demolición y posterior reconstrucción se perfila como la mejor solución para adaptar la casa a su nuevo propósito.

Con este movimiento, Chenoa completa su cartera inmobiliaria: su residencia habitual sigue siendo un piso en Majadahonda, Madrid, mientras que esta casa en Sotosalbos funcionará como retiro emocional.

Aunque aún restan detalles por resolver, este proyecto ilustre una tendencia creciente: muchos artistas optan por segundas residencias alejadas del foco para cultivar bienestar, privacidad y conexión con la naturaleza. Chenoa, sin duda, apuesta por esa vía.

Esta nueva casa en Sotosalbos le permitirá disfrutar de esa vida sencilla que tanto reivindica: levantarse con el sonido de los pájaros, cuidar del jardín y pasear entre encinas y muros de piedra. Además, esta decisión refleja una tendencia cada vez más habitual entre los famosos que buscan reconectar con la España rural.

Chenoa en un pueblo de Segovia. Asociación Propiedad Privada

La tranquilidad, la naturaleza y el anonimato que ofrecen lugares como Sotosalbos contrastan con el ritmo mediático de la capital. Chenoa se suma así a la lista de artistas que han encontrado en los pequeños pueblos castellanos un refugio emocional y un estilo de vida más auténtico, demostrando que el verdadero lujo no está en el tamaño de una casa, sino en la calma que la rodea.