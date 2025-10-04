La inesperada joya que Álex González (44) guarda en su casa de Madrid: una obra de Salvador Dalí preside su salón

Álex González vive en una casa moderna ubicada en Aravaca, al oeste de Madrid, que está rodeada de vegetación y se encuentra en un ambiente apacible. Su hogar exhibe un estilo meticuloso, en el cual la luz natural tiene un rol principal, brindando calma y amplitud a cada habitación.

El artista ha admitido que le gusta mucho la combinación entre blanco y madera, los colores neutros y la existencia de objetos con carácter (como piezas de historia o muebles antiguos), los cuales dan vida al espacio.

Sin embargo, lo más destacado es que en su hogar hay una obra que se le atribuye a Salvador Dalí, la cual se ha convertido en un punto focal decorativo. La preferencia ecléctica de González se manifiesta en el contraste entre una vivienda moderna y un fragmento de arte clásico.

La vivienda diseñada o adaptada por González apuesta por la claridad como valor estético. Grandes ventanales y espacios abiertos permiten que la luz fluya con naturalidad por la casa, potenciando las texturas y haciendo que los tonos neutros cobren vida.

El interior se equilibra entre lo sobrio y lo personal: la combinación de madera, vegetación interior y detalles selectos genera calidez sin recargar. La base blanca sirve como lienzo sobre el que resaltan piezas de diseño o mobiliario con trasfondo artístico.

Además, González incorpora principios del feng shui, según fuentes que cuentan cómo una experta en esta filosofía visitó su hogar para analizar energía y disposición de espacios.

Es un acto de atrevimiento decorativo que en una vivienda moderna sobresalga una pieza de arte con impronta. A pesar de que no se ha especificado oficialmente qué obra de Dalí tiene, su presencia va más allá del simple adorno decorativo: actúa como una "joya" en el diseño interior del actor.

Incorporar una pieza artística de esa categoría exige una planificación cuidadosa: luz adecuada (evitando rayos directos), sistema de clima controlado y un lugar que la sitúe como foco sin restar presencia al resto de la vivienda. Esa armonía es precisamente la gran tarea de un buen interiorismo.

Al conjugar arte clásico con ambientes modernos, Álex González logra un puente visual entre lo contemporáneo y lo atemporal. Esa mezcla le da carácter y distinción sin que ninguno de los dos extremos domine por completo.

Para quienes buscan trasladar esa elegancia a su propio hogar, ten en cuenta los siguientes consejos decorativos:

Prioriza las ventanas de altura o amplias aberturas que permitan abundante luz matinal.

Apuesta por bases neutras (blanco roto, crema...) y maderas cálidas para lograr equilibrio.

Si añades obra de arte destacada, planifica su ubicación: fondo limpio, luz controlada y protagonismo discreto, sin saturar la habitación.

En resumen, la vivienda de Álex González une lo funcional con lo evocador: una obra de Dalí como expresión artística que caracteriza su personalidad y la luz natural como hilo conductor. El resultado es un refugio que logra un balance entre la sofisticación y la sensibilidad.