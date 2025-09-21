El capricho millonario de la casa de Cristiano Ronaldo (40) y Georgina Rodríguez (31): "Lo convierte en un hogar único"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantiene una residencia en La Finca, Pozuelo de Alarcón, considerada una de las urbanizaciones más elitistas de Madrid. Allí, su casa destaca no sólo por tamaño o ubicación, sino por un capricho arquitectónico y decorativo que la eleva a un nivel muy superior al habitual en viviendas de famosos.

El inmueble se construyó alrededor de 2010 y posee unas dimensiones espectaculares: cuenta con una parcela de más de 4.000 metros cuadrados y unos 950 metros cuadrados construidos con múltiples estancias, piscina exterior, jardines extensos y espacios interiores de lujo.

Lo que realmente la convierte en un lugar "digno de un estrella" es ese detalle poco común: en su mansión no solo hay spa, gimnasio, piscina y decoración de alta gama, sino también una cámara de crioterapia instalada en su casa. Una instalación que habla tanto de salud como de estatus.

La crioterapia es una técnica de recuperación post-entreno que expone al cuerpo a temperaturas extremadamente bajas (alrededor de -160 a -200 ºC), durante unos pocos minutos, para reducir inflamaciones, mejorar la recuperación muscular y favorecer la regeneración celular. Cristiano habría decidido instalar su propia cámara después de usarla en un gimnasio de lujo en La Finca convencido de sus beneficios.

El coste no es pequeño: se habla de más de 50.000 euros para la adquisición e instalación de esta cámara criogénica en su residencia. Pero para alguien que vive bajo la exigencia física constante y busca optimizar cada recurso de recuperación, esa inversión representa un lujo funcional que no todas las casas pueden permitirse.

¿Qué implica tener una cámara de crioterapia en casa? En primer lugar, la disponibilidad inmediata: no depender de horarios de gimnasio ni centros especializados. Tener el equipo en casa permite sesiones regulares sin desplazamientos, lo que mejora la constancia. En el caso de Cristiano, se ha reportado su uso dos veces por semana para sesiones cortas de apenas un par de minutos cada una.

También hay que tener en cuenta la privacidad y el confort: formar parte de la vida privada sin sacrificar intimidad. En una casa ya diseñada para el lujo y para soportar un estilo de vida exigente, una cámara de crioterapia se convierte en un espacio más del bienestar personal.

El mantenimiento técnico y costes asociados: estas cámaras requieren controles de temperatura, sistemas de refrigeración o de nitrógeno líquido, buen aislamiento, seguridad, etc. No es solo "ponerla y listo": mantenerla operativa, segura y adecuada tiene implicaciones técnicas y de gasto.

La cámara de crioterapia se suma a otros elementos que ya hacen de la mansión de La Finca un ejemplo de lujo extremo. Por ejemplo, spa interno, piscina exterior, con diseño, jardines amplios, varias suites con baños, decoración de interiores de alto nivel, tecnología, etc. Cada detalle está pensado para combinar belleza, confort y funcionalidad.

Además, se convierte en un símbolo del estilo de vida de Cristiano y Georgina: no basta con tener lo mejor, sino con integrar lo que tenga sentido para su rutina física, su recuperación, su imagen pública. Para un atleta profesional, la salud, el descanso y la recuperación son tan importantes como los trofeos, y esta cámara les permite cuidar ese aspecto sin depender de otros.

Para la mayoría de personas, una cámara de crioterapia en casa puede parecer un exceso, incluso innecesario, si no se usa con frecuencia o si no se tiene una rutina compatible. Los beneficios pueden ser reales (reducción del dolor muscular, mejora del sueño, recuperación más rápida).