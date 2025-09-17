Samanta Villar (49) presume de ático en Barcelona: un hogar de ensueño que podría costar 2 millones de euros

Samanta Villar vive en un precioso ático con terraza en Barcelona, una vivienda de estilo loft que no pasa desapercibida. La vivienda integra en un solo espacio el salón, la cocina, el comedor y un área de juegos para sus hijos gemelos, todo ello con una estética cuidada y muchos detalles de diseño.

Además, destaca la terraza y la mezcla de elementos modernos con toques rústicos como vigas de madera y ladrillo visto. El entorno y los acabados sugieren que el coste de una propiedad así puede alcanzar cifras muy altas.

El ático combina sala de estar, cocina y comedor en un espacio abierto y acogedor. Presenta un sofá azul destacable, una butaca clara, muebles de estilo nórdico y zonas bien definidas para los niños. Las vigas de madera y una pared de ladrillo visto aportan calidez, mientras que la cocina blanca, con isla central, contrasta con esos detalles más rústicos.

La terraza conecta directamente con esa estancia multifuncional, facilitando que la luz natural entre con fuerza. El mobiliario combina madera natural, tonos claros y funcionalidad, como la cocina con electrodomésticos de alta gama y detalles decorativos como plantas. También lámparas de mimbre completan el estilo.

¿Cuánto podría costar un ático similar en Barcelona? Para estimar un precio, hay que tener en cuenta zona, metros, acabados y terraza privada. Si bien es cierto que no conocemos la ubicación exacta, en barrios prestigiosos como Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Ciutat Vella, los áticos de lujo con terrazas y calidades altas pueden costar desde 1 a más de 2 millones de euros.

Por ejemplo, un ático de lujo en el Barrio Gótico con terraza de unos 80-90 metros cuadrados y acabados premium aparece anunciado por unos 2,1 millones de euros. También hay propiedades extraordinarias: áticos muy grandes con vistas panorámicas y terrazas extensas ofertados por precios que superan los 2,5-3 millones de euros en zonas muy exclusivas.

El ático de Samanta Villar. Redes sociales

Otro de los atractivos del hogar de Samanta Villar es la forma que combina su vida personal y profesional. La periodista ha mostrado en varias ocasiones cómo disfruta del espacio junto a sus hijos, utilizando el ático no solo como lugar de descanso, sino también como entorno creativo y punto de encuentro con amigos.

Además, este tipo de viviendas son cada vez más demandadas en Barcelona, una ciudad donde el mercado inmobiliario de lujo se mantiene fuerte gracias a compradores nacionales e internacionales. Los áticos con terraza en zonas céntricas no solo representan un estilo de vida exclusivo, sino también una inversión de gran valor a largo plazo

Ático de Samanta Villar. Redes sociales

El ático de Samanta Villar es una joya arquitectónica y decorativa que armoniza modernidad y calidez, ideal para una vida familiar cómoda y estilosa en la ciudad. Dada su zona, diseño, terraza y acabados, su estimación de valor rondando los 2 millones de euros no parece descabellada.