Lidia Molina, arquitecta: "Convertir un pasillo oscuro en uno acogedor, empieza por huir del blanco absoluto"

Los pasillos, junto con las entradas y recibidores, suelen ser esos grandes olvidados en la decoración de muchos hogares en España. Zonas consideradas a menudo como de paso, que suelen acabar quedando vacías, oscuras y sin aprovechar su verdadero potencial. Y es que, con algún que otro detalle bien ideado, pueden convertirse en espacios llenos de estilo.

Sobre cómo pasar de un pasillo largo, estrecho y oscuro a uno lleno de estilo, hablaba en El Mueble hace unos meses la arquitecta especializada en minimalismo cálido, Lidia Molina. Según la experta, la forma más importante de conseguirlo es huir de esa creencia típica de que los pasillos son zonas de paso: "Hay que entender el pasillo como una estancia más de la vivienda", advierte.

Una zona que, según la experta, a menudo dejamos en un "segundo plano" y que realmente cuenta con un gran potencial. Para empezar, lo primero que destaca es la importancia de definir el estilo y los colores. Colores entre los que recomienda huir del clásico tono blanco puro: "Yo siempre opto por paletas neutras y cálidas, que aportan luz, pero también calidez. El blanco absoluto, aunque parece una solución fácil, puede resultar frío y poco acogedor", asegura.

Para empezar, también toca elegir el estilo general de la vivienda "para que el pasillo se integre de forma coherente y no parezca una pieza aislada. Desde ahí podemos estudiar qué posibilidades ofrece en cuanto a distribución, luz y elementos decorativos", confiesa.

En el caso de tratarse de un pasillo estrecho como los que podemos encontrar sobre todo en viviendas más antiguas, la clave está en el equilibrio. "En un pasillo estrecho el equilibrio lo encontramos en el orden visual, una iluminación bien estudiada y pocos elementos decorativos que sumen sin recargar. La sobriedad y la armonía son fundamentales para transformar estos espacios".

La importancia de la luz

En estos casos, el ritmo visual y la iluminación natural o artificial son parte fundamental: "Si existe la posibilidad de obra, los foseados con tiras led empotradas aportan una luz indirecta, cálida, envolvente y sin sombras duras. También funcionan muy bien los apliques decorativos distribuidos de forma rítmica".

En cualquier caso, la temperatura de luz elegida y el tipo de luminaria es muy importante. La arquitecta recomienda la luz cálida/neutra que "hará que el pasillo deje de ser un espacio olvidado para convertirse en un lugar acogedor", asegura.

Evita los extremos

En lo que respecta a los objetos decorativos, asegura que uno de los errores más comunes es caer en los extremos. "El error más común es o sobrecargar con objetos sin sentido o dejarlos completamente vacíos y sin intención estética". Ambas opciones hacen que el pasillo pueda verse como un mero espacio residual.

Para Molina, la solución es evitar el ruido visual y "apostar por soluciones pensadas y funcionales", ya que la decoración debe estar justificada y "tener un propósito".

La clave está para esta experta en mirar el pasillo como otra estancia más de la casa: " A veces una simple combinación de materiales, un revestimiento lineal o una pieza de arte bien elegida pueden cambiar esta percepción", señala.

Y para evitar que nos entre el agobio por una decoración mal elegida o sobrecargada en este espacio, Molina lo tiene claro: "Uno de mis recursos favoritos, cuando se hace con sensibilidad, es crear una composición lineal de fotografías personales o arte. Siempre cuidando el equilibrio de proporciones, la distancia entre piezas y el tipo de marco utilizado. También pueden funcionar muy bien las molduras o panelados de madera, que aportan textura sin añadir mucho volumen", finaliza.