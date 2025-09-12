Samuel Prieto, experto en seguridad: “Cerrar con llave la puerta de casa al dormir puede ser incluso peligroso"

Muchos hogares tienen la costumbre de cerrar la puerta con llave desde dentro antes de dormir, pensando que eso aporta mayor protección. Un hábito tan extendido como tranquilizador, pero que según expertos podría no ser tan seguro.

Samuel Prieto, especialista en seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública, ha explicado recientemente en el podcast El Panda Inversor que esta práctica puede resultar contraproducente. Más allá de la sensación de seguridad, deja vulnerabilidad que podrían ser explotadas fácilmente por ladrones.

Según Prieto, además, ciertas normativas en países europeos prohíben bombines con embrague simple que no permiten abrir desde el exterior si la llave está girada por dentro. Eso podría complicar intervenciones de emergencia.

¿Por qué puede ser peligroso? Una de las razones principales que señala Prieto es que dejar la llave puesta dentro de la cerradura puede facilitar el acceso de intrusos. Se ha reportado que con imanes de neodimio potentes, por ejemplo, se puede girar la llave desde fuera sin necesidad de forzar la puerta.

Otro riesgo importante es la dificultad de evacuación en caso de emergencia. Si la llave está girada interiormente, podría impedir que policías, bomberos o servicios sanitarios puedan entrar con rapidez si se requiere acceso urgente.

Llave puesta en la cerradura.

También está el desgaste del mecanismo. Los llamados bombines de embrague simple pueden sufrir daños si se mantienen constantemente con la llave girada, ya que la parte interior y exterior están interconectadas de forma mecánica. Con el tiempo, eso puede afectar la fiabilidad de la cerradura.

Prieto recomienda usar cerraduras con embrague doble o bombines de prioridad, que permiten abrir desde fuera incluso si la llave está puesta por dentro. Esa funcionalidad puede salvar situaciones críticas.

Otra alternativa son las cerraduras inteligentes, con acceso mediante códigos, huella digital o reconocimiento facial, que eliminan la necesidad de una llave física y evitan los riesgos asociados.

Además, complementar la seguridad con cerrojos adicionales, cámaras de vigilancia o sensores también puede hacer una gran diferencia en cuanto a prevención real, en lugar de apoyarse únicamente en la cerradura principal.

Prieto insiste en que muchos ciudadanos creen que girar la llave al dormir protege más, cuando en realidad solo bloquean el acceso a quienes puedan socorrerlos en una emergencia. Es un falso mito de seguridad, muy arraigado en España, pero que no tiene respaldo técnico ni policial.

La verdadera seguridad en el hogar se logra con una combinación de factores: cerraduras de calidad, puertas certificadas, sistemas de alarma y hábitos responsables.

Cerrar la puerta correctamente sin dejar la llave puesta es suficiente en la mayoría de los casos. Lo esencial es aplicar soluciones que no comprometan la vida de quienes habitan la vivienda.

En consecuencia, cerrar con llave la puerta desde dentro al ir a dormir puede parecer una medida lógica y protectora, pero según expertos como Samuel Prieto, no solo no mejora la seguridad, sino que en ciertos casos puede incrementar los riesgos.

Falsa sensación de control, imposibilidad de acceso externo en emergencias, vulnerabilidad ante ciertos métodos de intrusión... todo eso se suma a los peligros potenciales.

Si quieres reforzar la protección de tu hogar, merece la pena revisar qué tipo de cerradura tienes, considerar embragues dobles o mecanismos inteligentes, y asegurarte de que tu sistema permite accesos seguros tanto desde dentro como desde fuera sin comprometer la urgencia.