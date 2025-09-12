Miriam Mimesis, interiorista: "Para combinar bien los cojines el truco es que siempre haya uno estampado"

La arquitecta técnica y diseñadora de interiores, Miriam Mimesis, ha desvelado un truco sencillo pero muy eficaz para acertar siempre con los cojines, uno de los elementos más complicados a la hora de decorar espacios como el salón, los dormitorios o incluso el recibidor. Su método no falla: "Siempre hay que empezar por un cojín base que sea estampado".

Y es que, a la hora de vestir una estancia con cojines, son muchos los que caen en la trampa de elegirlos solo por impulso o siguiendo determinadas modas. Sin embargo, Miriam Mimesis propone un sistema visual, práctico y muy fácil de aplicar. "Lo más importante es que entre los que elijas, al menos siempre haya uno que sea estampado. Este será el que utilicemos como guía base", explica.

Esta elección no es aleatoria: el estampado actúa como punto de partida, ya que "con el estampado usaremos como base todos los colores que lleve e iremos añadiendo cojines lisos según la cantidad de cojines que queramos combinar en los mismos tonos".

Así, en lugar de pensar en cada cojín de forma independiente, la experta propone una estrategia armónica, funcional y con personalidad. El resultado es un conjunto visualmente equilibrado que encaja con cualquier espacio.

"Por ejemplo, si en un dormitorio utilizamos unos cojines de base estampados con tonos azules y verdes claros, esos colores serán los que elijamos para los cojines lisos que les acompañan", explica.

Este enfoque cromático permite que el conjunto respire coherencia y equilibrio, sin renunciar al color y a la creatividad. Un esquema que podemos seguir también para otras zonas de la casa como el salón o cualquier parte del hogar a la que queramos dar ese plus de color y confort.

Un truco que tiene una ventaja añadida: es flexible. No hace falta que el cojín estampado sea el único referente, ya que "podemos inspirarnos en otros elementos cercanos como en los colores de un cuadro, de unas cortinas o de una pared". Este método destaca por su sencillez y eficacia según la interiorista: "Es el truco más sencillo que hay y es imposible fallar", concluye.

Ideas para decorar con cojines

Los cojines no solo pueden ser los protagonistas del sofá o del dormitorio. Bien utilizados, pueden transformar cualquier rincón de la casa en un espacio acogedor y con personalidad. Desde el recibidor hasta la terraza, estos elementos textiles son capaces de aportar calidez, color y estilo sin grandes reformas ni presupuestos.

Un banco en la entrada, una butaca solitaria junto a la ventana o incluso una esquina del pasillo pueden cobrar nueva vida con un par de cojines bien escogidos. Aplicar el truco de Miriam Mímesis con el cojín estampado como base, ayuda a mantener el equilibrio visual, incluso cuando se trata de espacios secundarios.

truco-decoracion-cojines

En estancias infantiles, los cojines con dibujos o motivos divertidos pueden combinarse también siguiendo la misma lógica cromática para no saturar el conjunto. Y en exteriores, los tejidos resistentes al agua permiten aplicar esta fórmula también en terrazas y balcones, creando rincones relajantes y bien cohesionados.

La clave está en atreverse a jugar con texturas, sin olvidar que un buen punto de partida garantiza el acierto. Un estampado bien elegido puede ser la brújula que guíe toda la decoración, por pequeña que sea la zona que queremos mejorar.