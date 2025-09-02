Amancio Ortega lanza su nueva tienda de decoración: "El mismo diseño que Zara Home, pero los precios de IKEA"

Lefties Home, la última apuesta del grupo Inditex, ha desembarcado en España con una fórmula que combina el diseño de Zara Home y los precios asequibles de IKEA. Se trata de una línea pensada para democratizar la decoración del hogar, ofreciendo productos funcionales, estéticos y a bajo coste.

Esta nueva tienda ya está operativa tanto en tienda física como online, con espacios destacados como la apertura en Parquesur, Madrid, que la posicionan como una alternativa atractiva para consumidores que buscan estilo sin gastar de más.

Con esta iniciativa, Inditex refuerza su enfoque en el "lifestyle accesible", diversificando su oferta para captar un público amplio que busca productos de diseño para el hogar con una excelente relación calidad-precio.

Lefties Home irrumpe en el mercado español de decoración con una propuesta clara: estilo moderno, funcional y accesible. Según Idealista, la marca es una versión 'low-cost' de Zara Home, dirigida a consumidores interesados en un diseño contemporáneo de inspiración mediterráneo, con precios que "generalmente no superan los 30 euros".

Uno de los primeros espacios en abrir se encuentra en el centro comercial Parquesur (Leganés, Madrid). Con una tienda de gran formato, Lefties Home ofrece un amplio catálogo que abarca desde vajilla, textiles, fragancias, hasta artículos decorativos, todo con una estética acogedora y cálida.

En redes sociales y medios ya la comparan como "el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de IKEA" destacando su fórmula de atractivo inmediato: calidad visual sin los altos precios de las marcas premium.

La marca Lefties, conocida por su enfoque asequible dentro del portafolio de Inditex se expande ahora al hogar bajo la nueva identidad de Lefties Home. Como apunta Idealista, esta línea "refuerza su apuesta por el lifestyle accesible", posicionándose justo debajo de Zara Home en términos de precio y aspiración.

El objetivo estratégico es claro: captar a un consumidor que desea decorar su hogar con estética contemporánea sin pagar las tarifas típicas de las marcas de alta gama. Al mismo tiempo, se diversifica el negocio y se aprovecha el reconocido músculo logístico y de diseño de Inditex.

Además de la tienda física en Parquesur, Lefties Home ya está disponible online, lo que permite acceder a su colección desde cualquier parte de España, así como en Portugal e Italia. Esa omnicanalidad permite llegar a un público variado, en línea con las tendencias del retail moderno.

La tienda en Parquesur destaca también por su tamaño (es una de las más grandes del país) y hasta incluye elementos lúdicos como un tobogán tubular, haciendo la experiencia de compra más atractiva para familias.

Para el mercado, Lefties Home representa una nueva capa competitiva dentro del sector deco: con precios muy ajustados y estética cuidada, amenaza incluso tiendas como Primark Home o pequeñas cadenas de decoración "low cost". El formato podría replicarse en otros centros comerciales y mercados, dada su clara fórmula de éxito.

Para el consumidor, especialmente el joven o el que busca renovar con frecuencia, esta propuesta significa acceder a productos con buen diseño, pensados para el día a día y sin romper el presupuesto. La estética cálida y práctica facilita proyectos de decoración realista y asequibles.

Lefties Home, la nueva tienda de Inditex impulsada por Amancio Ortega, convierte estilo y precio: diseño inspirado en Zara Home, estructura de costes tipo IKEA. Con presencia física en España e Italia, y venta online, evidencia que la decoración accesible es ahora parte clave del ecosistema lifestyle de la firma. Es una alternativa cómoda, estética y competitiva, que ya está redefiniendo el mercado.