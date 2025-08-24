La nueva mansión de Kate Middleton (43) y el príncipe Guillermo (43): tiene un valor de más de 19 millones de euros

Forest Lodge es una imponente mansión de estilo georgiano, construida en la década de 1770 y catalogada como Grade II por su valor histórico. Ubicada en los terrenos privados de Windsor Great Park, ofrece una privacidad sin precedentes para la familia real.

Con ocho dormitorios, seis baños y detalles señoriales como chimeneas de mármol, ventanas venecianas y adornos de yeso, la residencia simboliza elegancia y tradición. Su arquitectura refleja siglos de historia preservada con minuciosidad.

Este cambio de hogar representa más que una mudanza: es un nuevo comienzo para la familia, tras años marcados por enfermedades y pérdidas. El traslado, previsto para Navidad, busca combinar discreción con estabilidad.

La nueva mansión. Getty Images

Forest Lodge, también conocida como Holly Grove, fue adquirida por la Corona en 1829 y, desde entonces, ha albergado a miembros destacados del entorno real.

La propiedad destaca no solo por su antigüedad, sino por su entorno: incluye pista de tenis, estanque privado y jardines extensos, ideales para el crecimiento de sus hijos en contacto con la naturaleza.

A pesar de su tamaño, los príncipes continuarán viviendo sin personal doméstico interno, manteniendo su estilo de crianza más cercano y sencillo.

El valor estimado de Forest Lodge ronda entre los 19 millones de euros y más de 21 millones de dólares, según diversas fuentes, reflejando su relevancia histórica y arquitectónica.

La parcela de la vivienda. Getty Images

A diferencia de otras residencias reales, William y Kate financian ellos mismos el alquiler, la mudanza y las reformas, sin recurrir a fondos públicos, subrayando el compromiso con la discreción y la normalidad.

Las reformas ya están en marcha, incluyendo ajustes estructurales y mejoras interiores, con vistas a su mudanza definitiva para las fiestas navideñas de este año.

Forest Lodge se convierte en el hogar permanente ("forever home") de los príncipes, anticipando incluso el reinado de Guillermo, quien podría convertirse en el primer monarca moderno en no residir en un palacio oficial.

La localización, apenas a unos kilómetros de Adelaide Cottage y cerca de la escuela de Lambrook, permite un equilibrio perfecto entre deber y vida familiar cotidiana.

Con esta mudanza, la pareja reafirma su apuesta por una monarquía más moderna, accesible y centrada en la estabilidad familiar, sin renunciar al legado institucional.

La elección de Forest Lodge representa para Kate Middleton y el príncipe Guillermo un paso firme hacia un futuro donde privacidad, tradición y modernidad convergen. Esta mansión georgiana se perfila como el hogar definitivo para su familia, un refugio elegante y discreto en el corazón de Windsor.

Si busca inspiración para fusionar historia, lujo y funcionalidad en diseño residencial, esta mudanza real ofrece una referencia única. Un cambio significativo que combina legado arquitectónico con evolución institucional.

Forest Lodge no solo es un símbolo de lujo, sino también un ejemplo de cómo la realeza británica está adaptándose a nuevos tiempos. Con esta decisión, Guillermo y Kate envían un mensaje de cercanía, modernidad, apostando por un modelo de vida familiar más natural y accesible.

La mudanza también supone un punto de inflexión en la imagen pública de los príncipes de Gales. Al elegir una residencia histórica pero gestionada de forma privada, demuestran un compromiso con la sostenibilidad y la discreción, alejándose del protocolo excesivo y acercándose a una monarquía más realista.