Elle Macpherson, a sus 61 años: “En mi dormitorio no hay televisión ni distracciones, solo paz para dormir bien”

Dormir bien se ha convertido en uno de los grandes objetivos de muchas personas, especialmente en un mundo saturado de pantallas y ruido. Elle Macpherson, icono de los años 90, lo tiene claro: el descanso empieza por el espacio donde duermes. A sus 61 años, la modelo vive bajo unas reglas muy distintas a las del glamour de pasarela.

La conocida como The Body ha hablado abiertamente en varias entrevistas sobre su rutina de sueño. “En mi dormitorio no hay televisión ni distracciones, solo paz para dormir bien”, ha declarado recientemente. Su filosofía es clara: menos estímulos, más serenidad.

Elle Macpherson ha hecho del bienestar su nueva forma de vida. Alejada del bullicio mediático, vive enfocada en su salud física y emocional. Practica meditación, cuida su alimentación y apuesta por rutinas simples pero efectivas. El dormitorio, para ella, es un lugar sagrado.

La australiana asegura que cada objeto de su habitación está pensado para favorecer la calma. Colores neutros, tejidos naturales y una iluminación suave son sus principales aliados. La ausencia de pantallas, relojes o luces LED forma parte de un ritual de descanso que sigue al pie de la letra.

Elle confiesa que tardó años en entender que la clave para un buen sueño no está en lo externo, sino en crear un entorno que invite al cuerpo a desconectar. “Dormir bien cambia la forma en la que enfrentas el día”, ha explicado en otras ocasiones.

Con una trayectoria internacional, Elle Macpherson ha sabido reinventarse. Hoy está volcada en proyectos de salud y belleza natural. Es fundadora de WelleCo, una firma de suplementos orgánicos que refleja su compromiso con un estilo de vida saludable.

A sus 61 años, sigue siendo imagen de marcas de lujo, pero ya no busca protagonismo, sino equilibrio. Su rutina diaria incluye yoga, paseos al aire libre y momentos de silencio. “Me he convertido en una mujer más fuerte y consciente”, ha declarado.

Elle sostiene que dormir bien no solo mejora el estado de ánimo, sino que influye en la piel, la digestión y la claridad mental. “Dormir es una forma de autocuidado”, ha explicado en entrevistas recientes. Su dormitorio, libre de tecnología, es reflejo de esa visión.

Según expertos, mantener un espacio de descanso libre de estímulos como móviles o televisión ayuda a regular el ritmo circadiano y a mejorar la calidad del sueño. Elle es un ejemplo real de cómo pequeñas decisiones pueden tener grandes impactos en la salud.

Elle Macpherson se ha convertido en una referente del envejecimiento con naturalidad. Sus decisiones, como cuidar su entorno de descanso o priorizar su bienestar mental, han resonado entre mujeres de todo el mundo. “La paz interior empieza en casa”, asegura.

Su historia es una prueba de que, más allá de los focos, se puede vivir con plenitud. Con una mirada más consciente y un entorno pensado para cuidar el cuerpo y la mente, Elle demuestra que la belleza duradera empieza por dentro.

Además del diseño de su dormitorio, Elle sigue una rutina nocturna que comienza una hora antes de acostarse. Evita el uso del móvil, lee libros impresos y practica ejercicios de respiración consciente. Todo está pensado para que su cuerpo y mente entren en un estado de descanso profundo y natural.

“Me gusta que el final del día sea un ritual tranquilo, casi meditativo”, ha compartido en varias ocasiones. Para ella, el dormitorio no es solo un lugar donde dormir, sino un refugio personal que protege su energía y le permite rendir mejor en todos los aspectos de su vida.