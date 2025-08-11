La mansión de Isabel Preysler (74) en Madrid, de 2.000 m² y valor millonario: con gastos fijos de más de 7.000 € al mes

Isabel Preysler es, sin duda, una de las personalidades más mediáticas y admiradas de España. Su estilo, elegancia y discreción la han convertido en todo un referente social. Y su residencia en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Madrid, refleja a la perfección ese nivel de sofisticación.

La mansión, con más de 2.000 metros cuadrados construidos, es considerada una de las viviendas privadas más lujosas del país, tanto por su tamaño como por su valor económico, que se estila en varios millones de euros.

La propiedad destaca por su imponente fachada clásica, grandes ventanales, amplias estancias y unos jardines perfectamente cuidados. Con un diseño pensado para la comodidad y la privacidad, la casa se ha convertido en el escenario de numerosas reuniones familiares y eventos exclusivos, manteniendo siempre un aire de intimidad y elegancia que la caracteriza.

Mantener una vivienda de tales dimensiones y características no es tarea sencilla ni económica. Los gastos fijos mensuales de la mansión superan los 7.000 euros, una cifra que cubre desde el personal de servicio hasta el mantenimiento de las instalaciones, seguridad privada, jardinería y consumo energético.

A ello se suman los costes de conservación y pequeñas reformas necesarias para mantener la propiedad en perfectas condiciones.

Este gasto, aunque elevado, es acorde al nivel de lujo y exclusividad que ofrece la residencia. La casa no es solo un hogar, sino también una muestra del estilo de vida de la socialité, que durante años ha convertido su vivienda en un símbolo de glamour y sofisticación en España.

La ubicación de la mansión en Puerta de Hierro no es casualidad. La zona es conocida por su seguridad, privacidad y por albergar a algunos de los personajes más influyentes del país, desde empresarios hasta figuras de la cultura y el deporte.

Esto permite a Isabel Preysler disfrutar de una vida tranquila, alejada del bullicio mediático, pero sin renunciar al lujo y las comodidades que la caracterizan.

Dentro de la casa, cada rincón está diseñado para el máximo confort: amplios salones, un espectacular comedor, suites de gran tamaño, gimnasio privado y zonas exteriores con piscina y terrazas ideales para el verano madrileño.

Todo ello convierte a esta propiedad en una de las más deseadas del mercado inmobiliario español, aunque, por el momento, no está en venta.

Cabe destacar que la casa llama la atención por su arquitectura amplia y sus amplios jardines. De hecho, tiene unos enormes ventanales y está diseñada para pensar en la privacidad.

La residencia está diseñada para ser escenario de innumerables eventos familiares y sociales. Cada detalle del interior refleja el estilo elegante y refinado de su propietaria.

En consecuencia, esta mansión es un claro ejemplo de cómo estas propiedades no son solo un hogar, sino también una inversión millonaria. De hecho, su valor sigue incrementándose con el paso de los años debido a esta ubicación privilegiada y a su exclusividad.

La cocina principal de la mansión está equipada con electrodomésticos de alta gama y amplias islas centrales para la preparación de comidas. Fuentes cercanas aseguran que la estancia ha sido diseñada pensando en los eventos privados y las cenas que la socialité organiza habitualmente, contando incluso con un equipo de chefs y servicio de catering cuando la ocasión lo requiere.

En el mercado inmobiliario de lujo, propiedades como esta son muy codiciadas. Según expertos en el sector, la mansión podría alcanzar un precio de venta superior a los 10 millones de euros, debido a su ubicación privilegiada, dimensiones y el prestigio que le otorga haber sido hogar de una de las mujeres más reconocidas de España.

La casa cuenta con gimnasio, cine privado y bodega climatizada. Cada detalle ha sido pensado para el confort y la exclusividad. Los jardines, diseñados por paisajistas de prestigio, rodean una piscina climatizada y varias terrazas para disfrutar de la privacidad de la finca.