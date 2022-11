Una freidora de aire y mini horno eléctrico con el que podrás hornear este rico bizcocho y mucho más

Si buscas cientos y cientos de recetas ricas y originales, ¡¡¡¡en Cocinillas de El Español las tienes todas!!!! Pero en MagasIN queríamos probar qué tal funciona la freidora de aire-mini horno Cuisinart TOA60E. Además de un horno de sobremesa que ocupa muy poco espacio, es una freidora de aire.

Para probar su funcionamiento como horno, hemos escogido una receta fácil, con plátano, el alimento de los deportistas (por sus muchos beneficios para la salud).

El horno viene con tres prácticas bandejas y rejillas.

La receta del Banana bread (como se conoce en Estados Unidos) o el Bizcocho de plátano (como lo llamamos aquí), lleva otros ingredientes que todos tenemos en la despensa para su uso diario y no son díficiles de encontrar. Y, si no tienes plátanos, también puedes preparlas con bananas porque, aunque en inglés se usa el mismo nombre para ambas y mucha gente las confunde, no son la misma fruta.

Nosotros te recomendamos hacerla con plátano y, si es de Canarias, mejor que mejor, porque es es el único que ha conseguido el máximo reconocimiento de calidad europeo, la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Y por sus otras muchas ventajas de proximidad, fuente de fibra, potasio, vitaminas y minerales...

Además, esta receta que te presentamos te ayudará a ser más sostenible, pues pemite aprovechar esos plátanos muy maduros que hay quien no quiere tomar una vez que han tomado ese característico color miel y que tienen muchos usos alternativos en nuestras cocinas.

Todos los ingredientes son fáciles de encontrar y de uso diario

Y para la preparación solo necesitaremos esta freidora de aire-mini horno: todo el proceso puede hacerse manualmente, sin necesidad de enchufar una batidora eléctrica y sin el consiguiente gasto de consumo de electricidad añadido. Por eso puede hacerse en prácticamente cualquier sitio y sin necesidad de tener entrada de gas.

Además, al usar esta freidora de aire-mini horno, frente al horno convencional, también ahorrarás en tu factura de la luz, gracias a su precalentamiento ultra rápido, su menor consumo de energía y a su tamaño compacto, se logra una reducción de hasta el 50% en el consumo energético.

Ingredientes y cantidades:

3 plátanos maduros

185 gramos de harina

100 gramos de azúcar blanca (pero, si lo prefieres, también puedes usar azúcar morena o de coco)

1 huevo (batido)

75 gramos de mantequilla

Aceite de girasol (para engrasar el molde)

1 cucharadita de esencia de vainilla (puedes comprarla o hacerla en casa)

Esto es todo lo que necesitas.

Y aquí te explicamos el paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados y, mientras coge temperatura, forrar el molde con papel vegetal. No vas a tener mucho tiempo porque el precalentamiento en esta freidora de aire-mini horno son 90 segundos ¡super rápido!

Precalentar el horno y, mientras, forrar el molde con papel cocina.

Pela los plátanos, córtalos en rodajas pequeñas y machácalos con el tenedor hasta lograr una masa uniforme, sin trozos. ¡Cuanto más maduros estén los plátanos más fácil te resultará esta operación!

Lo primero de todo, los plátanos.

Añade el huevo bien batido, el azúcar, el bicarbonato y el extracto de vainilla, removiendo todos los ingredientes con mucho cuidado para que

Los ingredientes se deben ir añadienod, poco a poco, para que la mezcla quede homogénea.

Solo falta añadir la harina y la pizca de sal...

Ultima mezcla, ¡pero no menos importante!

...y verter la masa en el molde de cristal con el papel vegetal...

¡Y ya está listo para meter en el horno!

Cuidado con la temperatura: la habíamos puesto a 180 para precalentarlo pero, una vez que metamos el molde debemos bajarlo a 150, o se nos arrebatará por arriba y se quedará crudo por dentro.

Hornear unos 30 minutos. Esta freidora de aire-mini horno es más rápida que un horno convencional. Una vez que vaya transcurriendo el tiempo, tendrás que ir metiendo un palito de madera (como los que se usan para las brochetas) para comprobar que está listo: cuando el palito salga completamente limpio, apaga el horno y saca el bizcocho.

Mientras esperas, anótalo todo en tu recetario especial para repetir la receta siempre que quieras (incluso cuando y donde no tengas wifi). Por cierto que, para las próximas fechas de navidad y Reyes, el libro de recetas es un regalo original e iedal para los amantes de la cocina.

Y no te preocupes si normalmente te despistas con el tiempo, porque el horno TOA60E de Cuisinart dispone de un temporizador incorporado, que sonará una vez que el tiempo haya terminado y apagará automáticamente el horno cuando acabe el tiempo programado.

Ahora solo tendrás que dejarlo enfriar durante aproximadamente dos horas. Puedes servirlo de desayuno, de merienda y de postre, por su textura especial, entre bizcocho esponjoso y húmedo, que te soprenderá.

Ya tienes una receta fácil, casera, sana y riquísima, con la que sorprender hasta a los más exigentes. ¡¡En la redacción ha convencido hasta a los que son menos golosos!!

