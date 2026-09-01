Las claves del interiorismo de lujo que triunfan este otoño-invierno 2026/2027: de Yves Saint Laurent a tu salón

Hasta hace poco, el diseño de interiores era puro minimalismo: grises fríos, blanco y superficies lisas. El lujo en casa se medía en metros de mármol y sofás blancos que parecía que nadie se atrevía a tocar. Pero esa uniformidad sin alma, donde todo viene de la misma línea estándar, se está quedando atrás.

La tendencia que manda esta temporada no es un estilo cerrado, sino una actitud: la del coleccionista. Y para entenderlo, no hay mejor referencia que las casas de Yves Saint Laurent.

El creativo era una persona profunda e introvertida. Las obras de arte, los cuadros y el ambiente de su vivienda le servían como una barrera protectora frente al mundo y, a la vez, como una fuente de inspiración para sus propuestas.

Tenía un don único para unir lo que parecía imposible: podía juntar en una misma habitación el barroco francés, los azulejos marroquíes, un icono ruso y un tótem africano. Y ninguno restaba protagonismo al otro; al contrario, generaban un universo propio, armónico y un con un toque místico.

Pierre Bergé, recordando la vida con el diseñador en el famoso número 55 de la Rue de Babylone en París, decía: "Construimos esta casa juntos. Nunca la pensamos como una decoración, sino como un lugar para vivir. Elegíamos las cosas no porque fueran caras o estuvieran de moda, sino porque hacían que nuestro corazón latiera más fuerte".

Cada objeto reflejaba a las personas que la habitaban. Y eso es exactamente lo que el lujo busca a día de hoy.

Curated chaos

Este anglicismo empezó a circular en las revistas de diseño más influyentes del mundo, y no, no es casualidad. El "caos organizado" es un hogar que parece vivo, que cuenta historias, que mezcla épocas, culturas y materiales sin pedir permiso. Por ejemplo, en la casa de Saint Laurent, un cuadro de Mondrian podía colgar junto a un espejo veneciano.

Ejemplo actualizado de la estética 'lived-in'. Unsplash

Ese contraste no era ruido visual: era personalidad y ahí es donde está la clave del nuevo lujo en la actualidad.

Vogue, en su edición estadounidense, lo dejó claro el pasado mes de julio en su análisis de tendencias de este año. La estética lived-in —vivida, habitada— es la gran protagonista, frente a la frialdad de los espacios creados bajo la influencia de la inteligencia artificial. Hoy defendemos el toque humano, abrazamos la imperfección y la huella que deja el paso del tiempo.

El curated chaos mezcla las historias, la cultura y la mirada editorial que esconde el maximalismo. En términos de Yves Saint Laurent, es el escenario perfecto para que obras contemporáneas, antigüedades y piezas internacionales convivan sin tener que pedir disculpas estilísticas por reflejar la auténtica esencia.

El 'curated chaos' en una sola imagen. Unsplash

La mirada de YSL

Para descifrar las claves del interiorismo de lujo de cara a este otoño-invierno 2026/2027, tomar a Saint Laurent como guía es, sin duda, el camino más acertado.

La nueva paleta cromática ya no se limita a los tonos neutros: evoluciona hacia los cálidos y tierra —desde melocotón suave hasta el verde musgo profundo—, acentos joya y notas metálicas de aspecto gastado.

Esta temporada supone el resurgir de las texturas, del maximalismo curado y cuidado, la llegada de los muebles inteligentes y la decoración sostenible. Desde este prisma surge una lectura muy yvesiana: la combinación de lo exótico con lo doméstico, lo artesanal con la tecnología, el pasado con el futuro.

Con acento

En cuanto a colores, toca decirle adiós a ese gris impasible que define la visión de la Generación Milenial. En su lugar imagina paredes en tonos cálidos —melocotón pálido o terracota atenuado— que actúan como una especie de lienzo para obras y muebles con personalidad.

Los acentos en verde musgo o azul petróleo funcionan a modo de gemas preciosas y tiñen cojines y cortinas, como sucedía en las salas parisinas de los años 50. El truco del diseñador: no homogeneizar, deja que cada detalle cuente una parte de la biografía del espacio, de su historia.

Como consejo, es recomendable reservar las apuestas más intensas para piezas singulares —una butaca, una alfombra, un mural...—, como esos accesorios que complementan los outfits que son capaces de robar miradas a su paso.

Los tonos cálidos y detalles 'joya', un tándem infalible esta temporada. Unsplash

Texturas, texturas y texturas

Un must en el plano del interiorismo en la actualidad es todo aquello que invite a tocar. Tejidos como el terciopelo y el lino grueso o las arcillas sin esmaltar, la madera con veta marcada y la piedra trabajada a mano hacen acto de presencia y pisan con fuerza.

Esta tendencia entronca también con la filosofía de YSL, que coleccionaba piezas por su alma táctil; hoy esa preferencia se traduce en capas de textura que hablan de artesanía y cuidados.

Una propuesta que funcione a la perfección podría ser la de combinar un sofá de terciopelo con una mesa de café de madera reparada. Otra alternativa, la de un mueble lacado con una lámpara de latón oxidado. Y no, no escondas los supuestos defectos: haz de ellos la mejor virtud del mobiliario.

'Mix and match' de texturas y colores. Unsplash

Tecnología sensible

Aunque el pasado importa, el futuro avanza muy rápido y la tecnología ya es parte de la vida diaria. Sin embargo, ahora los aparatos del hogar son más discretos y se esconden detrás de materiales nobles.

La tendencia es integrar el smart sin perder la calidez humana: luces que emulan atardeceres, altavoces camuflados como esculturas, mesas con carga inalámbrica sin que se note...

Teatralidad cotidiana

La luz es la nueva estrella: desde lámparas escultóricas hasta apliques con pátina, velas y luces puntuales que componen escenarios interiores. Es el elemento que define el carácter de cada rincón.

La iluminación cálida, elemento clave en el interiorismo. Unsplash

Todo esto es simplemente inspiración. No hay reglas escritas ni un manual a seguir. Al final, tu casa no es un catálogo de tendencias ni un escaparate para impresionar a nadie. Es tu espacio, el único donde puedes ser exactamente quien eres sin filtros.

El diseño de interiores se ha transformado en algo más parecido a un proceso de meditación que a una tarea decorativa. Ya no se trata de llenar habitaciones, sino de vaciarlas de lo que sobra para dejar sólo lo que importa. Supone tomarse el tiempo de preguntarse: ¿esto me hace sentir bien? ¿me representa?

Construir un hogar de forma consciente significa elegir con calma. Dejar que las piezas lleguen cuando tengan que hacerlo, que los espacios evolucionen contigo, que una pared vacía no sea un problema, sino una oportunidad.

Al final, el lujo más auténtico no es el mármol ni el terciopelo ni la última lámpara de diseño. Es llegar a casa y sentir que todo lo que ves te pertenece, que cada rincón cuenta algo de ti. Es vivir con gusto, pero, sobre todo, vivir a gusto.