Los elementos que le darán el toque diferenciador a tu Navidad: de guirnaldas naturales a adornos viajeros

It's beginning to look a lot like Christmas, everywhere you go… Eso dice el villancico del que es ya uno de los clásicos de la Navidad, Michael Bublé. Es decir, poco a poco, el espíritu de estas fechas comienza a apoderarse de todos los rincones.

Y es que, una vez pasa Halloween, para los amantes de estas celebraciones comienza una cuenta atrás que muchas veces se inicia con el montaje del árbol a inicios de este mes. Y aquellos que todavía no se han decidido a instalarlo en casa, arrancan con el acopio de adornos y detalles para engalanar el hogar.

Si bien es cierto que es habitual que los detalles que se emplean de un año a otro sean los mismos para evitar gastos y por la cuestión afectiva, es normal incluir algunos nuevos o añadir tendencias a la propuesta navideña.

Al natural

Adiós espumillón, hola eucalipto. Las clásicas guirnaldas con toques metalizados ahora se ven desplazadas por elementos propios de la naturaleza. Se utilizan para darle un toque diferenciador a las grandes mesas de banquete, pero también al abeto bajo el cual Papá Noel y Sus Majestades los Reyes de Oriente dejan sus regalos.

Sin embargo, la variedad de hoja redonda del árbol no es la única que se ha convertido en objeto de deseo para decorar el hogar. También se cuelan el acebo o las ramas de roble tintadas en burdeos, por ejemplo.

Otra idea para crear centros navideños e incluso salpicar el pino con algún detalle distintivo, son las ramas secas de algodón.

Calidez

Tras años de luces de Navidad cantarinas, la iluminación más cálida se encuentra de vuelta. Las pequeñas bombillas en tonos amarillos y anaranjados reinarán en casa, pero también lo harán las velas, que aportan más si cabe ese toque.

'Set' de velas de pinza para decorar el árbol de Navidad de El Corte Inglés. Su precio es de 44,95 euros. El Corte Inglés

Para aquellos a los que les preocupa dejar encendida la pequeña llama, también hay modelos que funcionan a pilas y que producen un efecto muy similar. E incluso existen propuestas en tamaños más pequeños que se van colgando de las ramas del árbol, dando así lugar a un efecto decorativo también más clásico.

Cambio de rumbo

La estrella de Oriente guía los pasos de los Reyes Magos y preside el árbol de Navidad. Sin embargo, desde hace un par de temporadas, los lazos han llegado con fuerza para reemplazar su posición.

Se presentan en diferentes formatos: en tamaño maxi de forma muy exagerada y en el clásico burdeos propio de estas fechas coronando el árbol; en formato mini y muy fino, decorando el abeto al completo, sustituyendo al resto de adornos; e incluso cerrando servilletas de tela o rodeando portavelas y candelabros.

Un toque kitsch

A pesar de que lo natural es un must esta temporada, también lo son detalles menos habituales como los que responden a esta estética que, sin embargo, han logrado colarse en la selección de productos navideños.

Imagen de una propuesta de colgante de El Corte Inglés con forma de copa de champán. Su precio es de 3,95 euros. El Corte Inglés

El Corte Inglés, por ejemplo, los ha incluido en su catálogo de esta temporada. Y aunque no es necesario hacerse con todo lo posible y transformar así el hogar en el de Mario y Alaska, sí que se pueden comprar algunas piezas y lograr un estilo más divertido y quizás personalizado.

El aroma

Las velas perfumadas son, a día de hoy, prácticamente imprescindibles en cualquier casa. La Navidad tiene sus propias fragancias: desde el olor de una chimenea, hasta el del musgo o el chocolate y el jengibre, la madera o el ámbar…

Para que el espíritu de las fiestas se cuele en cada rincón, no hay nada mejor que hacer acopio de varias propuestas y prender la mecha. Puede que las vacaciones aún tarden en llegar, pero el ambiente puede cambiar con este sencillo gesto.

Vela aromática Winter Cypress de Zara Home. Su precio es de 19,99 euros. Zara Home

Eso sí, hay un detalle muy importante: en la mesa, fuera estas opciones. Para decorar la misma, mejor las alargadas, ya sean lisas o rizadas, o combinar diferentes tamaños. Ningún olor debería contaminar el de la comida que se sirva.

De aquí y de allá

Montar el árbol de Navidad cada año supone ir creando una historia en torno a ello, casi un ritual. De ahí que mucha gente tenga como tradición adornarlo con detalles que van recopilando alrededor del mundo.

Regalar imanes es cosa del pasado. O bueno, se sigue haciendo, pero también se busca algo más especial. Desde bolas hechas a mano compradas en mercadillos de Ámsterdam hasta figuritas divertidas fabricadas con cristal de Murano.

Adornos de Navidad hechos a mano disponibles a la venta en Etsy. Etsy

Más que nunca, ahora estas festividades se tratan de una experiencia que comienza desde el primer momento.

La bienvenida

Y terminando por el principio, un elemento cada vez más presente en las Navidades españolas son las coronas, que engalanan puertas y portales, anunciando que el espíritu de estas fechas está muy presente.

Corona natural de Navidad de Colvin (39,99 euros). Colvin

Aquí, una vez más, se deja de lado lo artificial y se apuesta por lo natural, incluyendo detalles como los que se mencionan al inicio del artículo: eucalipto de hoja redonda y alargada, acebo, roble… Y lo mejor de todo es que siempre hay multitud de talleres para aprender a crear tu propia propuesta.