Eugenia Martínez de Irujo diseña nueva vajilla: "En mi mesa no pueden faltar ni las flores, ni el color"

De la pasión de Eugenia Martínez de Irujo por el arte, que le inculcó desde muy niña su madre, la duquesa de Alba, y de su afición por compartir una buena mesa siempre que puede, nació la aventura empresarial Eugenia&Sushita.

[Eugenia Martínez de Irujo se une a todos sus hermanos para rendir un emotivo homenaje a su padre]

Se trata de un proyecto que fusiona arte y gastronomía, y que ha permitido que el trabajo artístico de la duquesa de Montoro inspire la creación de una vajilla con tan buen resultado, que ya se está trabajando en una segunda colección de menaje.

“Presiento que va a gustar mucho la nueva colección en la que estamos trabajando ahora”, asegura Eugenia Martínez de Irujo a MagasIN.

Eugenia junto a Sandra Segimón y Natacha Apolinario, socias de Sushita. Sushita

Y continúa: “Os adelanto que los motivos que dibujaremos son una selección de aves con una variedad de flores muy especiales”, asegura.

¿Cuándo podremos ver la nueva colección?

Estamos en el momento de hacer pruebas, y ya tenemos a los proveedores. Necesitamos definirlo todo muy bien para ponernos a fabricar. Es un proceso lento. Por eso, también estamos viendo otras vajillas que complementen a las mías. Me gustar mezclar vajillas con piezas únicas y vamos a ir a elegirlas a Francia personalmente.

Por otro lado, también estamos apoyando a la cerámica local española de Puente del Arzobispo con nuestros diseños exclusivos, y también con diseños antiguos tradicionales para que no se pierdan.

¿Qué ha supuesto para ti esta colaboración con Sushita?

Ha sido un descubrimiento enorme porque siempre he querido hacer cosas de decoración. Y a Sandra Segimón, presidenta del Grupo Sushita, la conozco desde hace muchos años. Todo surgió a raíz de la exposición que hice con mis pinturas, después de la pandemia, para la Fundación Querer.

Ella vino a visitarla y le encantó el colorido, asi que me propuso hacer las vajillas. Nos hemos asociado y por eso estamos trabajando en un montón de cosas para que acompañen la vajilla con el diseño.

Platos y detalles de la vajilla Sushita. Sushita

La vajilla está compuesta por platos, bandejas, vasos, fuentes, ¿qué técnica se ha utilizado?

Primero realizo el dibujo, lo pinto en acrílico y temperas, y luego ya se plasma en la porcelana. El óleo me encanta pero tarda muchísimo en secar. Para este tipo de cosas es más interesante la técnica que utilizamos porque tenemos un colorido muy amplio y además, los colores flúor me chiflan.

¿Te gustaría repetir la experiencia con otros elementos para casa?

Me encantaría hacer papel de pared, por ejemplo. Se abre un mundo de posibilidades tan amplio para poder hacer lo que te dé la gana, que es un gustazo, porque no es nada monótono, y se podría estar produciendo cosas muy diferentes.

Tus dibujos y pinturas siempre están llenos de referencias al mundo de los animales.

Claro son mi gran pasión, junto a la naturaleza que es lo que más me gusta del mundo.

¿Cuántos animales tienes ahora mismo?

En Sevilla tengo cuatro burros, un poni que tiene ya veintitantos años, y un caballo que también adopté. Quiero hacer mucho hincapié en esto, para que la gente se conciencie de que siempre es mejor adoptar a los animales, ya sean gatos, perros o cualquier mascota.

También tengo cuatro perros en el campo y cinco cerditos.

En Ibiza, que tenía dos perritas, una que adoptó mi madre y se ha muerto hace tres semanas, y otra que adopté yo. Fui a Ibiza a adoptar una más, y al final he adoptado dos, es decir, que ahora mismo ya tengo tres en Ibiza y aquí en Madrid vivo con cuatro perros.

Y es que no puedo vivir sin los animales. Es un amor incondicional, a cambio de nada.

La Duquesa de Montoro junto a sus diseños. Sushita

Tus obras se distinguen sobre todo, por la luz, por tu espíritu vitalista y por el colorido...

A mí me gusta mucho mezclar colores y cuando pongo una mesa, me encanta la mezca de color, de vasos, diferentes colores de servilletas e incluso mezclar vajillas...

Como retomé el tema de la pintura durante la pandemia, que era una época tan triste, tan oscura y terrible, necesitaba esa motivación de color, una explosión que yo creo que tenía que transmitirla, y de esta manera, poder contagiar al resto por lo menos, poniendo un poco de color a la vida.

Los españoles intentamos sacar un poco de alegría de donde sea.

Sí, desde luego, gracias a Dios que somos así, y es que ya no sé qué nos falta por ver porque estamos viendo cosas que en la vida me pude imaginar estar viviendo. Por ejemplo, una guerra en Europa que me parece surrealista.

En las mesas de Eugenia no falta el color, ni las flores. Sushita

Tu madre también fue una apasionada del arte.

Sí, mi madre pintaba muchísimo. De hecho, ella dió clases con el pintor José Caballero. Yo tengo cuadros de ella y los guardo con muchísimo cariño. Ella si que pintaba al óleo. Yo creo que mi afición viene de ahí, porque desde pequeñita me acuerdo que siempre estaba pintando e incluso guardo cuadernos, con los típicos arbolitos y las casitas...

Recuerdo que pintaba con mi madre en su cuarto. Luego ya de mayor, empecé a pintar más en serio, pero como siempre he sido vergonzosa, lo aparqué un poco para después, volver a retomarlo. Pero nunca he dado clases porque me ha dado miedo que me quite naturalidad y espontaneidad.

Aunque aprender técnicas, si que me gustaría. Pero por ejemplo, a mí no me pueden poner a cuadricular un lienzo. Yo empiezo, y lo que me salga y voy corrigiendo sobre la marcha.

¿Te pareces en muchas cosas a tu madre?

Te diría que cada vez me parezco más o por lo menos eso es lo que me dicen. Me contagió la puntualidad, el orden, el gusto por el color, el gusto por los animales...

Durante el confinamiento diste rienda suelta a tu creatividad, ¿cuántos dibujos plasmaste durante esos meses?

Un montón, hice más de 100 dibujos. Empezaba a las siete de la mañana y me pasaba todo el día. La verdad es que si hay algo positivo de esta horrible pandemia fue eso. Me sirvió para evadirme, meterme en mi historia y en mi mundo...

Sientes que estás en tu mejor momento personal y profesional?

Creo que sí, sin ninguna duda.

¿Qué es lo que te hace más feliz?

Tener satisfacción propia y sentirme bien conmigo misma. Yo he sido siempre una persona muy insegura, con miedo y que nunca me he valorado mucho. Y todo este emprendimiento y estar haciendo constantemente estas tareas me hace sentirme muy, muy bien.

Tu siempre has estado metida en temas artísticos...

Llevo 25 años trabajando en el sector del Arte. De coña siempre digo que es la relación más larga que he tenido nunca...

Con Tous por ejemplo, empecé a diseñar con ellos a los cuatro o cinco años de firmar como imagen.

Sí un lector está interesado, ¿dónde pueda adquirir las pinturas y los objetos?

Las pinturas, las joyitas y todo lo tengo en mi web Y luego las vajillas, el menaje se puede adquirir en Eugenia&Sushita, pero existen tienen enlaces entre ambas.

Y bueno, no se si puedo contarlo, pero en breve, vamos a tener restaurante con tienda donde se van a poder comprar todas las piezas.

También tenemos en mente ampliar el negocio y vender nuestro menaje y piezas a hoteles, etc.

A tu entender, ¿qué es lo que no puede faltar en una buena mesa que se precie?

Para mí las flores. Me da igual que sea cualquier plantita o algo verde, pero algo de naturaleza. Y por supuesto, el color que no falte.

La colección incluye diferentes elementos de decoración. Sushita

En una reunión en torno a la mesa, ¿qué es lo que no soportas que realice algún comensal?

(se ríe) Pues por ejemplo, chupar un cuchillo, con eso no puedo. Que se haga mucho ruido con los platos o coger el vaso con el dedo meñique hacia arriba... jajaja.

Eres una persona a la que se ve que le gusta mucho celebrar la vida, ¿cuál es el momento bueno para reunir a los que quieres en torno a una mesa?

Soy una persona muy tranquila y me encanta estar en casa. Quitando los compromisos que tengo prefiero quedarme en casa, y siempre que hago una cenita o una comida, me gusta que sea con muy poca gente, no me gustan las cenas grandes. Así que la preparo en cualquier momento que tenga libre o que coincida que han venido amigos que no voy a ver en tiempo...

¿Cuál es tu número de comensales ideal?

Ocho como mucho, y en mesa redonda porque puedes hablar con todo el mundo.

¿Cómo se debe finalizar una buena comida?

Con una copita y conversación. Yo sigo con mi vino tras la cena porque yo solo bebo vino, y además de la charla, unas risas. El sentido del humor para mí es lo más importante. No me gusta nada la gente aburrida, no puedo con ella, no me aporta.

La vida está para vivirla y vivimos sólo una vez, y en un segundo te puede cambiar todo. O aprovechas el momento o perdido vas.

¿Qué vino te gusta?

Me encantan los dos, el tinto y el blanco. Pero soy muy de Marqués de Riscal Blanco, Chevignon, y siempre me lo tomo con hielo.

El tinto también me gusta mucho por ejemplo, Marqués de Murrieta, etc., es que hay tantos... Me encantan la D.O Ribera del Duero, tiene más cuerpo y es fuerte.

Sigue los temas que te interesan