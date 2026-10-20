María Jesús Montero, 60 años, sobre su infancia: "Mis padres eran profesores. Si sacaba un 9,75, me preguntaban que por qué no un 10"

En casa de María Jesús Montero, sacar un 9,75 no libraba de una pregunta: ¿por qué no un diez? Hija de dos profesores, la dirigente socialista recordó en una entrevista con Jordi Évole, en laSexta, la exigencia académica con la que creció.

Las expectativas de sus padres iban más allá de las notas y también alcanzaban al comportamiento. Pese a ello, Montero describió su hogar como un lugar "muy armonioso", con una familia "muy ordenada y estructurada".

"Si sacaba un 9,75, me preguntaban que por qué no un 10", explicó. Para ella, crecer con dos docentes suponía responder a unas expectativas elevadas, tanto en los estudios como en el comportamiento.

Esa exigencia no le impidió recordar su hogar como un lugar tranquilo. Describió una familia "muy armoniosa", ordenada y estructurada, en la que la enseñanza ocupaba un espacio central.

Sus padres defendían la escuela pública, una elección que ella mantuvo con sus dos hijas. Según contó en el programa, ambas habían estudiado en centros públicos y habían seguido ese mismo camino al llegar a la universidad.

Su madre, siempre corriendo

Al hablar de la vida cotidiana, Montero recordó especialmente la actividad de su madre. Trabajaba fuera del hogar y asumía buena parte de las tareas domésticas, una carga que prolongaba su jornada cuando regresaba a casa.

"Era imposible llegar a todo en una sociedad como aquella, en la que las mujeres tenían el peso de la responsabilidad en casa", explicó. La imagen que conservaba era la de una mujer siempre corriendo.

También habló de la participación de su padre en las tareas. Aunque colaboraba, reconoció que había que pedirle que limpiara o recogiera la mesa, algo que relacionó con la cultura patriarcal en la que se había educado.

De él destacó el respeto hacia su esposa y el reconocimiento de sus capacidades. "Quizás el gesto más feminista de mi padre es que siempre consideró la valía de mi madre", afirmó durante la entrevista.

Su fallecimiento le dejó una "sensación de vacío". Al recordarlo con Évole, Montero habló de la pérdida de una figura que había formado parte de aquella vida familiar que describía como estable.

De Triana a Medicina

Montero nació en Sevilla en 1966 y creció en Triana. Aunque sus padres se dedicaban a la enseñanza, ella eligió estudiar Medicina y Cirugía en la Universidad de Sevilla. Su trayectoria profesional acabaría centrada en la gestión sanitaria.

Antes de asumir responsabilidades en la Junta de Andalucía, trabajó en la dirección de hospitales sevillanos. Fue subdirectora médica del Hospital Universitario de Valme y después ocupó puestos de responsabilidad en el Virgen del Rocío.

En 2002 pasó a ser viceconsejera de Salud. Más tarde dirigió las consejerías de Salud y de Hacienda de la Junta, antes de incorporarse al Gobierno central en 2018.

Su hermana Isabel también se formó en el ámbito sanitario, aunque su carrera siguió el camino de la atención a pacientes. Ha desarrollado su trabajo en el área de Hematología y Hemoterapia del Hospital Virgen del Rocío, el mismo centro en el que Montero ejerció funciones de gestión.

Su familia

Durante su etapa universitaria, Montero conoció a Rafael Ibáñez Reche, estudiante de Derecho y vinculado a la militancia de izquierdas. La relación se prolongó durante décadas y tuvieron dos hijas, cuya vida ha permanecido alejada de la exposición pública de su madre.

La formación religiosa de Montero y el ateísmo de Ibáñez estuvieron presentes en los preparativos de su boda. Finalmente celebraron una ceremonia religiosa en un colegio de Triana, según explicó él en una entrevista con La Otra Crónica.

Ibáñez desarrolló su carrera como abogado y estuvo vinculado a Comisiones Obreras. También fue diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía entre 1989 y 1990, tras sustituir a Julio Anguita.

En 2019 habló públicamente de una "separación afectiva". Esa declaración confirmó el cambio en su relación, aunque no permite establecer por sí sola su situación legal actual. La información sobre su estado civil recogida en antiguas declaraciones de bienes corresponde a la fecha de esos documentos.