María García, encargada de un bar, en una imagen de sus redes sociales. TikTok

María García, encargada de un bar: "La gente no quiere trabajar; quieren cobrar 1.800 euros y salir a su hora"

María García, hostelera y creadora de contenido en TikTok, cuestiona la actitud de algunos candidatos que buscan empleo en el sector. En sus publicaciones, asegura que tiene dificultades para encontrar personal que responda a las necesidades del trabajo diario.

Su crítica combina las expectativas salariales de los aspirantes con comportamientos que, según relata, complican la organización del servicio. Habla de retrasos y pausas para fumar, pero también reprocha que algunos quieran marcharse a la hora prevista.

"La gente no quiere trabajar", afirma. La hostelera expresa su preocupación por el futuro de la actividad y llega a advertir: "A este paso yo creo que el sector se va a terminar".

Son valoraciones que formula a partir de su experiencia. García sostiene que otros negocios atraviesan dificultades similares para contratar y mantener equipos estables.

Sueldos y horarios

Para María, el trabajo en hostelería requiere empleados capaces de realizar distintas tareas y ayudar a sus compañeros cuando se acumula el servicio. Esa disposición es uno de los aspectos que más valora.

"La gente que trabaja en hostelería, la todoterreno, sabe de lo que va el sector. Si hay que poner un lavavajillas porque mis compañeros van fatal de tiempo, pues se pone... se sirven mesas, se recogen", explica.

Con ese ejemplo, defiende una forma de trabajar en la que el personal colabora para atender las necesidades que surgen durante la jornada. Su queja es que algunos aspirantes no comparten esa idea del oficio.

"Vienen niñitos de 21 años que te dicen que quieren cobrar 1.800 euros, que se van a su hora, llegan 5 o 10 minutos tarde, se quieren fumar cinco pitillos y encima salen a descansar…", sostiene.

En esa declaración reúne cuestiones diferentes: el salario que solicitan, el cumplimiento del horario y las conductas que les atribuye durante el trabajo. La cifra de 1.800 euros aparece como una pretensión de los candidatos, sin precisar si se refiere a una cantidad bruta o neta.

La hostelera considera que esas actitudes dificultan formar una plantilla comprometida. Su relato se centra en lo que espera de quienes se incorporan y en la colaboración necesaria para sacar adelante el servicio.

Dificultades para contratar

La contratación también figura entre los problemas que recoge el informe Desajuste de Talento 2026 de ManpowerGroup. Según sus resultados, el 75 % de las empresas hosteleras consultadas en España tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita.

Un 69 % declara algunas dificultades y un 6 % señala muchas. La proporción alcanza el 76 % entre las compañías del sector en Europa y el 74 % a escala mundial.

ManpowerGroup relaciona este desajuste con la rotación y los picos de actividad. Su análisis aborda el encaje entre las competencias de los candidatos y las necesidades de las empresas.

Esos resultados describen las dificultades que comunican los empleadores; no permiten concluir que quienes buscan trabajo carezcan de interés o compromiso.

El informe también recoge cómo intentan atraer personal los negocios. El 31 % apuesta por aumentar los salarios y el 13 % por ofrecer mayor flexibilidad laboral. Un 19 % reconoce que no está tomando ninguna medida para afrontar el desajuste.