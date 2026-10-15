Judit, la joven española que contó su experiencia en una entrevista de trabajo. @juditpiqui

Judit, joven española, tras una entrevista de trabajo: "Querían que me formara una persona para después despedirla"

Judit acudió a un proceso de selección con unas condiciones que le interesaban y terminó descartando el puesto. Según cuenta en TikTok, la empresa quería que aprendiera de una persona del equipo para despedirla después.

La joven española, que publica contenido en la cuenta @juditpiqui, explica que una consultoría contactó con ella porque buscaba candidatos para distintas empresas. La primera entrevista le dejó una buena impresión.

Las dudas aparecieron en el segundo encuentro, esta vez con la compañía que ofrecía el empleo. Las funciones que le describieron eran diferentes de las que le habían comunicado inicialmente.

"Pensé que había habido algún problema de comunicación, pero la reclutadora me dijo que no, que la oferta era esa, que ellos le habían pasado eso y que no sabía qué había pasado", relata.

Días después llegó la última entrevista, con el director ejecutivo de la empresa. Según Judit, le explicó que el equipo estaba formado por cuatro personas y que quería mantener ese número de trabajadores.

Al principio, ella pensó que las diferencias entre ambas ofertas podían deberse a un cambio de departamento. La explicación que recibió fue otra: su incorporación supondría la salida de alguien que ya trabajaba allí.

La propuesta

"Esta persona lleva muy bien el departamento, pero queremos prescindir de ella", le dijo el directivo, según reproduce Judit en su vídeo.

El plan consistía en que la joven entrara, recopilara la información necesaria y recibiera formación de esa persona. Una vez que pudiera asumir todas las tareas, la empresa prescindiría de quien la había preparado.

A Judit le sorprendió que le plantearan esa intención durante una entrevista. También le preocupó la diferencia entre la remuneración ofrecida y las responsabilidades que tendría que asumir.

"Querían pagarme el sueldo de técnica y hacer las funciones de responsable", afirma. A partir de esa propuesta, sospechó que la persona a la que sustituiría podía encontrarse en una situación parecida.

La joven interpretó que quizá ese trabajador reclamaba un sueldo acorde con sus funciones y que la empresa quería evitar esa discusión. Se trata de una conclusión suya, no de un motivo confirmado por la compañía.

La experiencia le hizo rechazar el puesto. "Parecía la típica empresa negrera", sostiene. Le preocupaba incorporarse a un lugar en el que, más adelante, pudieran actuar de la misma forma con ella.

Vacaciones y documentos

El relato de Judit recoge los motivos por los que decidió no aceptar la oferta. Para determinar si existía alguna infracción laboral harían falta más datos sobre las condiciones del puesto y la actuación de la empresa.

Otras prácticas sí tienen límites expresos en la normativa. Una de ellas es sustituir las vacaciones por dinero mientras continúa la relación laboral: el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones retribuidas no pueden cambiarse por una compensación económica.

Cuando termina el contrato, las vacaciones generadas y pendientes de disfrutar sí pueden abonarse. Esa compensación corresponde también cuando es el trabajador quien decide marcharse.

Respecto a los documentos, conviene conservar el contrato, sus modificaciones y las comunicaciones sobre cambios en las condiciones laborales. Disponer de ellos permite comprobar lo acordado y aportar pruebas si surge una discrepancia.

Pedir una copia antes de entregar un documento firmado es una precaución útil. No obstante, la obligación de facilitarla depende del tipo de documento: no debe presentarse como un derecho general a recibir copia de cualquier escrito de la empresa.

Descuentos del sueldo

Otro supuesto es descontar dinero de la nómina como castigo por un error. El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe las sanciones que consisten en una "multa de haber", es decir, una penalización económica sobre el salario.

Que se rompa una herramienta o se produzca un fallo no autoriza por sí solo a la empresa a restar su coste del sueldo. Esa prohibición debe distinguirse de las posibles responsabilidades o sanciones que correspondan por un incumplimiento laboral, que requieren valorar los hechos y aplicar la normativa y el convenio.