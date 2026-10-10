Paola, camionera: "Cuando llegué a España ganaba 800 euros cuidando personas mayores. Ahora triplico ese sueldo, pero nadie me regala nada"

Paola Fuenmayor llegó a España hace ocho años y, durante una parte de ese tiempo, trabajó cuidando a personas mayores. Entonces cobraba unos 800 euros al mes. Hoy conduce un camión por las carreteras españolas y europeas y asegura que sus ingresos son tres veces mayores.

El cambio no respondió a una vocación infantil ni a una afición especial por los vehículos pesados. Lo que buscaba era mejorar sus condiciones laborales y encontrar un trabajo que le permitiera ganar más dinero.

"Yo ganaba 800 euros cuidando personas mayores", recuerda en uno de los vídeos publicados en sus redes sociales. Tras obtener los permisos necesarios y entrar en el transporte por carretera, su situación económica cambió por completo.

Lleva cinco años trabajando como camionera y conoce bien lo que implica pasar jornadas enteras al volante. Pero su trayectoria laboral como conductora no se limita a las carreteras españolas. Durante este tiempo ha realizado rutas por distintos países europeos.

De cuidar mayores a recorrer Europa

Francia, Alemania o Italia son algunos de los destinos por los que ha pasado trabajando. Para Paola, esa posibilidad de viajar es una de las partes que más valora de su profesión.

"He tenido esa dicha, esa suerte de estar por toda Europa", explica. Los viajes le han permitido conocer lugares que probablemente no habría visitado de otra manera, aunque lo haya hecho desde una cabina y siguiendo los horarios que marca el transporte.

El salto desde el cuidado de mayores hasta un camión supuso también aprender un oficio desde cero. Conducir un vehículo de grandes dimensiones, cumplir los tiempos de descanso y pasar muchas horas lejos de casa forman parte de una rutina que poco tiene que ver con su anterior empleo.

La diferencia de sueldo fue uno de los principales motivos para dar el paso. Frente a los 800 euros mensuales que cobraba entonces, Paola sostiene que actualmente puede ingresar alrededor del triple.

Esa cifra, advierte ella misma, no llega sin esfuerzo. "Trabajo, sí, trabajo porque nadie me lo regala", señala al hablar de las condiciones que acompañan a un salario más alto.

Muchas horas lejos de casa

El transporte por carretera tiene una cara menos visible. Una ruta puede obligar al conductor a pasar días fuera, dormir en el propio camión y organizar su vida en función de las entregas y los kilómetros pendientes.

La distancia con la familia es precisamente uno de los aspectos que más pesa en un oficio en el que buena parte de la jornada transcurre en soledad. Las áreas de servicio, los aparcamientos y la propia cabina terminan convirtiéndose durante muchas horas en el espacio habitual del trabajador.

Paola no oculta ese esfuerzo cuando habla de su experiencia. Tampoco presenta el trabajo como una fórmula rápida para conseguir un salario elevado. En su caso, la mejora económica compensó el cambio y acabó encontrando en la carretera una profesión con la que se siente cómoda.

Su experiencia muestra también una vía laboral poco habitual entre muchas mujeres. El transporte pesado continúa siendo un sector en el que predominan los hombres, aunque cada vez es más frecuente encontrar camioneras compartiendo sus jornadas y rutas en redes sociales.

Empezar como camionera

Entrar en la profesión requiere una inversión previa. Es necesario obtener los permisos de conducción correspondientes y cumplir los requisitos exigidos para trabajar profesionalmente con vehículos pesados.

Paola reconoce que ese desembolso inicial puede frenar a quienes se plantean seguir el mismo camino. Su consejo parte de lo que ha vivido durante estos cinco años: considera que el dinero invertido en los carnets puede recuperarse una vez que se empieza a trabajar.

No evita, eso sí, hablar del precio personal que supone la carretera. Ganar más que en su antiguo empleo ha significado aceptar jornadas exigentes y tiempo lejos de su entorno.

En su caso, la comparación económica es clara. Pasó de cobrar 800 euros cuidando a personas mayores a asegurar que percibe tres veces esa cantidad conduciendo un camión.