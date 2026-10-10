Marta, cocinera: "Para que la tortilla de patata quede cremosa, la patata tiene que absorber el huevo y reposar 30 minutos"

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Patatas, huevo, cebolla y aceite de oliva son algunos de los ingredientes habituales de una buena tortilla de patata. Sin embargo, Marta, creadora de @origen_bymarta en Instagram, incorpora también chistorra y utiliza seis huevos y dos yemas adicionales para conseguir una tortilla especialmente cremosa.

La cocinera, que comparte habitualmente sus recetas en redes sociales, reconoce que la tortilla de patata es uno de los platos que más le gusta preparar y uno de los que más le piden.

"Fue de mis primeros platos en los fogones y uno de los que más me piden y creo que no hay nada más rico en el mundo que una buena tortilla de patata, esta con chistorra se pasa el juego muy mucho", explica al presentar su versión.

Su truco para dar más sabor

El secreto de esta tortilla no está únicamente en añadir chistorra a la mezcla de patatas y huevos. Marta también aprovecha la grasa que desprende durante la cocción para dar más sabor al resto de los ingredientes.

Para ello, comienza dorando la chistorra en una sartén hasta que queda bien tostada por fuera. Después la retira y reserva parte de la grasa que ha soltado para incorporarla al aceite en el que cocinará después las patatas.

De esta manera, las patatas empiezan a impregnarse del sabor de la chistorra incluso antes de mezclar todos los ingredientes. Un pequeño detalle que permite repartir mejor su sabor por toda la tortilla.

Otro aspecto importante es la cebolla. Marta la corta muy fina, hasta conseguir trozos casi transparentes, y la cocina junto a las patatas, alternando distintas intensidades del fuego.

Al principio utiliza una temperatura alta durante unos minutos. Después baja el fuego y deja que las patatas y la cebolla se confiten lentamente durante aproximadamente 25 minutos.

Con esta cocción consigue que las patatas se ablanden sin dorarse demasiado pronto. Pero antes de retirarlas, vuelve a subir la temperatura para que algunas partes adquieran un ligero tono tostado y una textura algo crujiente.

Media hora de reposo

Una vez listas, Marta incorpora las patatas directamente a los huevos batidos, a los que previamente ha añadido dos o tres yemas extra. Después suma la chistorra que había reservado.

Sin embargo, no lleva inmediatamente la mezcla a la sartén. La cocinera deja reposar todos los ingredientes durante unos 30 minutos, un paso que considera importante para conseguir la textura que busca.

Tortilla de patata con chistorra Ingredientes Patatas medianas, 4 o 5

Cebolla, 1/2 unidad.

Chistorra, 1 paquete.

Huevos, 6 unidades.

Yemas de huevo, 2 o 3 unidades.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal. Paso 1 Corta la chistorra y cocínala en una sartén hasta que quede bien dorada. Retírala y reserva también la grasa que haya soltado durante la cocción. Paso 2 Pela y corta las patatas para la tortilla. Pica muy fina la media cebolla, buscando que prácticamente se funda durante la cocción. Paso 3 Mezcla la grasa que ha soltado la chistorra con el aceite de oliva virgen extra que utilizarás para cocinar las patatas. Incorpora las patatas y la cebolla y comienza a fuego fuerte. Paso 4 Después de unos minutos, baja el fuego y cocina la mezcla lentamente durante unos 25 minutos. La intención es que las patatas y la cebolla se confiten y queden tiernas. Paso 5 Al terminar, vuelve a subir el fuego al máximo durante unos instantes para que las patatas adquieran algo de color y aparezcan algunas zonas más doradas y crujientes. Paso 6 Bate los seis huevos junto con dos o tres yemas adicionales. Añade las patatas recién hechas directamente al huevo e incorpora también la chistorra dorada. Mezcla bien y ajusta de sal. Paso 7 Mantén toda la mezcla en reposo durante unos 30 minutos. Según Marta, este paso permite que la patata se enfríe y ayuda a conseguir un interior más cremoso al cuajar la tortilla. Paso 8 Pon una sartén al fuego y vierte la mezcla. Marta propone darle una sola vuelta y cocinarla alrededor de 40 segundos por cada lado, aunque el tiempo puede ajustarse dependiendo de si se prefiere más o menos cuajada. Paso 9 Retira la tortilla de la sartén y sírvela recién hecha o después de un breve reposo, dejando que la chistorra quede repartida entre la patata y el huevo.

Durante ese tiempo, las patatas van perdiendo temperatura y se mezclan con el huevo, mientras que la chistorra termina de repartir su sabor por el conjunto.

El último paso es cuajar la tortilla, aunque Marta tampoco prolonga demasiado este momento. Utiliza una sartén caliente y calcula aproximadamente 40 segundos por cada lado.

Además, solo le da una vuelta, evitando manipularla más de lo necesario. De todas formas, la propia cocinera recuerda que el tiempo puede ajustarse dependiendo de si se prefiere una tortilla más o menos cuajada.

El resultado es una tortilla de patatas con cebolla y chistorra, de interior especialmente cremoso y sabor intenso. Una versión que mantiene la preparación tradicional, pero introduce algunos trucos sencillos para conseguir una textura diferente.