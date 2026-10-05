Oír bien mejora la calidad de vida: el 87% de los usuarios de audífonos se sienten más seguros y autónomos

"Presta el oído a todos, pero tu voz a pocos", esta frase que Shakespeare escribió en Hamlet nos recuerda qué importante es este sentido. La rutina está llena de mensajes, de ruidos, de sonidos... algunos muy importantes, otros no tanto. Prestarles atención o no hacerlo, debe ser una opción y no un obstáculo.

En España, más de un millón de personas, alrededor de un 10,6% de la población, declaran sufrir algún tipo de pérdida auditiva. Es un problema que se va instalando poco a poco en la vida cotidiana, a veces casi sin darnos cuenta.

Se empieza a pedir que repitan una frase, a subir el volumen de la televisión o a evitar determinadas conversaciones en lugares con ruido. Y, cuando llega el momento de plantearse el uso de un audífono, aparece una barrera que no siempre tiene que ver con la tecnología: el prejuicio.

El diagnóstico precoz es importante. Cedida

Las cifras hablan por sí solas, el estudio EuroTrak España 2023 confirma que cerca de la mitad (47%) de las personas con pérdida auditiva no los utiliza por vergüenza. Por otro lado, el 22% de los afectados prefiere no admitirlo en público.

El dato pone sobre la mesa algo importante: cómo el estigma puede retrasar la búsqueda de una solución. Algo que no es baladí, porque no oír bien puede contribuir al aislamiento, cansancio mental y a tener menos seguridad en uno mismo, entre otras cosas.

El mismo informe apunta a que el 67% de los usuarios de audífonos en España afirma que debería haber dado el paso antes después de comprobar los efectos que tiene en su vida social y su autonomía.

Llevar estos dispositivos reduce el riesgo de padecer depresión en comparación con quienes sufren pérdida de audición no tratada, al tiempo que disminuye la fatiga cognitiva y mejora la calidad del descanso nocturno.

En el día a día, un 87% de los españoles que los utiliza afirma sentirse más seguro y confiado al desplazarse y caminar por entornos urbanos.

Esta recuperación de la independencia se traduce en que el 96% confirma que los dispositivos mejoran de forma habitual su día a día, mientras que casi 8 de cada 10 (79%) declaran estar plenamente satisfechos con su elección y un 87% asegura que funcionan igual o mejor de lo que esperaban.

Óyelo todo

Multiópticas Centros Auditivos, busca poner el foco en la importancia de la salud auditiva y en las barreras que todavía existen a la hora de reconocer un problema de audición. Su campaña, "Oye todo, escucha solo lo que quieras", trabaja en la normalización del uso de audífonos y en los prejuicios que todavía los rodean.

La iniciativa cuenta con Spanish King, creador de contenido español, como uno de sus rostros, y busca romper con los estigmas que asocian el uso de audífonos a la edad.

El creador de contenifo Spanish King, en una imagen de la campaña. Cedida

En las imágenes de campaña se pone al frente de una mesa de mezclas, bailando al son de la música. Porque el paso de los años no debe ser freno para disfrutar de la vida... y escuchar solamente lo que sume.

Asimismo, la compañía cuenta con más de 200 centros auditivos con gabinete especializado en España, donde ofrecen revisiones gratuitas y pruebas de dispositivos sin compromiso. La propuesta persigue facilitar el diagnóstico precoz y acompañar al usuario durante el proceso de adaptación.

Esta atención especializada se apoya en la línea Multisound de MÓ, que ofrece modelos que van desde audífonos invisibles hasta dispositivos con conexión al teléfono móvil mediante Bluetooth. Están especialmente diseñados para ofrecer una experiencia de escucha natural, cómoda y discreta.

La gama también busca responder a una de las barreras que aparecen en el estudio: la incomodidad física, que alegan un 51% de las personas que necesitan estos dispositivos y no los utilizan.

Más allá de la tecnología, el reto está también en normalizar la salud auditiva y en conseguir que reconocer una pérdida de audición no sea motivo de vergüenza.

Porque, como muestran los propios usuarios, dar el paso puede terminar teniendo un impacto que va mucho más allá de volver a escuchar mejor: también puede significar recuperar autonomía y seguridad en el día a día.