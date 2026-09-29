Las chefs coinciden: "Las pechugas de pollo más jugosas se hacen con una salsa de 250 ml de caldo de carne y maicena"

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Las pechugas de pollo tienen fama de ser una de las carnes más fáciles de preparar, pero también de quedar secas si se pasan unos minutos de cocción. Al ser una pieza magra y con poca grasa, controlar el fuego y el tiempo resulta fundamental para conseguir una carne tierna y jugosa.

Hay, sin embargo, un recurso sencillo que puede cambiar por completo el resultado. Los cocineros recurren al caldo y a una salsa bien ligada para mantener la carne jugosa y conseguir un plato mucho más sabroso.

El truco parte de una preparación muy sencilla: utilizar 250 mililitros de caldo de carne o verduras como base de la salsa y añadir tapioca o maicena para conseguir la textura adecuada.

De esta forma, la pechuga no queda relegada a una carne seca acompañada de una guarnición, sino que se cocina y se sirve con una salsa que aporta jugosidad y sabor.

La cocción es clave

Una de las principales razones por las que la pechuga termina seca es cocinarla más de la cuenta. No hace falta someterla a una cocción prolongada para que quede hecha. Al contrario, cuanto más tiempo permanece sobre el fuego, más humedad pierde.

También ayuda preparar la pieza antes de cocinarla. El chef Enrique Sánchez recomienda realizar cortes cruzados en la parte superior de la pechuga, una técnica que facilita que el calor penetre de manera más uniforme y permite trabajar mejor la pieza.

Otro paso importante es el dorado. Cocinar la pechuga primero en una sartén caliente permite crear una superficie tostada y concentrar parte de sus jugos.

La chef Marta Verona apuesta, además, por aprovechar esos restos de cocción para preparar después una salsa con cebolla, ajo y champiñones.

El resultado es muy diferente al de una pechuga cocinada sin más. La carne gana sabor desde el primer momento y la salsa permite recuperar todo lo que ha quedado en el fondo de la sartén.

El truco del caldo

El caldo es la base que aporta jugosidad y sabor a esta preparación. Puede utilizarse uno de carne o de verduras, dependiendo del resultado que se busque y de los ingredientes disponibles en casa.

La clave está después en conseguir que la salsa tenga cierta consistencia. Para ello, la maicena funciona como espesante y permite obtener una salsa que se adhiera mejor a la carne en lugar de quedar completamente líquida.

Si se utiliza maicena, lo recomendable es disolverla previamente en un poco de líquido frío antes de incorporarla a la preparación. Así se evitan los grumos y es más fácil controlar el espesor.

Ingredientes 2 pechugas de pollo

250 ml de caldo de carne o verduras

1 cucharadita de maicena

1 cebolla

1 diente de ajo

Champiñones al gusto

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Tomillo

Zanahoria y limón para acompañar Paso 1 Limpia las pechugas y realiza unos cortes cruzados poco profundos en la parte superior. Salpimienta. Paso 2 Calienta una sartén con un poco de aceite de oliva y dora las pechugas por ambos lados. Retíralas y reserva. Paso 3 En la misma sartén, incorpora la cebolla, el ajo y los champiñones troceados. Cocina a fuego medio hasta que estén tiernos y hayan recogido los jugos que ha dejado el pollo. Paso 4 Añade los 250 ml de caldo y deja que la mezcla reduzca durante unos minutos. Paso 5 Disuelve la maicena en un poco de agua fría o incorpora la tapioca siguiendo las indicaciones de uso. Añádela a la salsa y remueve hasta conseguir una textura ligeramente espesa. Paso 6 Devuelve las pechugas a la sartén y cocina unos minutos más, lo justo para terminar la cocción sin resecar la carne. Paso 7 Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir. Acompaña con verduras y termina, si quieres, con unas gotas de limón y tomillo.

Una vez terminada la cocción, conviene dejar reposar la pechuga unos minutos antes de cortarla. Este pequeño gesto ayuda a conservar mejor sus jugos y evita que se pierdan inmediatamente al partir la carne.

La pechuga puede acompañarse con verduras sencillas, como brócoli, zanahoria o champiñones. También se puede terminar la zanahoria con unas gotas de limón y tomillo para aportar un punto fresco que contraste con la salsa.