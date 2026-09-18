Una jubilada en España, sobre los viajes del Imserso: "Seis días con todo incluido nos sale por poco más de 300 euros"

Con maletas todavía por preparar, pero destinos muy claros en la cabeza, miles de jubilados han protagonizado esta semana una de las citas más esperadas del año. Las agencias de viajes han recibido desde primera hora a quienes buscaban conseguir algunas de las plazas más deseadas del Imserso.

La temporada 2026-2027 ha arrancado con 879.213 plazas y más de 4,6 millones de personas acreditadas para participar en el programa. Una diferencia que explica las prisas de muchos pensionistas por reservar durante los primeros días.

Este año, el 50,1% de las plazas corresponde a destinos de costa peninsular, mientras que un 25,9% se destina a la costa insular. El 23,9 % restante está reservado para escapadas, entre ellas circuitos culturales, naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y destinos europeos.

Viajes por solo 50 euros

Una de las opciones que más interés vuelve a despertar son las 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros, destinadas a pensionistas con menos recursos. El precio es el mismo independientemente del destino elegido y el Imserso asume el resto del coste.

Esta tarifa está reservada para personas que reciben una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que hayan obtenido mayor puntuación según los criterios establecidos por el programa.

Sin embargo, más allá de esta tarifa reducida, el resto de viajes también resultan especialmente atractivos por ofrecer precios difíciles de encontrar fuera del programa. "300 y pico euros creo que nos cuestan seis días con todo incluido", comentaba una jubilada en Andalucía Directo mientras esperaba para hacer su reserva.

Desde una de las agencias explicaban también algunos de los precios disponibles: "De temporada baja 10 días en destinos de Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y solo destinos con transporte de costa 309,22, si quieren 8 días 244,04 euros incluye el transporte y el hotel es pensión completa".

Una fecha clave: el 19 de septiembre

La venta se ha organizado de forma escalonada durante toda esta semana según la comunidad autónoma y la condición de usuario preferente o no preferente. Hasta este viernes 18, además, cada persona únicamente puede reservar dentro del cupo de viajes asignado a su provincia.

Los acreditados preferentes son aquellos que obtienen una mayor puntuación en el baremo utilizado por el programa. Para establecerla se tienen en cuenta diferentes circunstancias, como la edad, los recursos económicos o la participación en temporadas anteriores.

Sin embargo, quienes no hayan conseguido el viaje que buscaban todavía tendrán una nueva oportunidad. A partir de mañana, sábado 19 de septiembre, podrán reservarse los viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia, independientemente del lugar de residencia.

Esto no significa que el programa termine este fin de semana. Las reservas continuarán abiertas durante toda la temporada mientras queden plazas disponibles, aunque algunos de los destinos o fechas con mayor demanda pueden agotarse antes.

De hecho, la elevada demanda ya empieza a notarse en las agencias. "Ya hay lista de espera para algunos destinos", explicaban desde una agencia de viajes a Andalucía Directo durante estos primeros días de comercialización.

Por eso, para quienes no hayan encontrado plaza durante su turno inicial, este sábado puede convertirse en una segunda oportunidad para revisar los destinos que continúan disponibles y hacerse con alguno de los viajes que hayan quedado libres tras esta primera semana.