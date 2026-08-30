'La Ordenatriz', sobre quitar los restos de adhesivo de las pegatinas de la ITV: "Necesitas utilizar insecticida"

Si alguna vez has intentado quitar la pegatina de la ITV del cristal de tu coche te habrás enfrentado a varios retos. El primero, conseguir que salga de un tirón—utilizar una rasqueta es la solución— y luego eliminar ese residuo pegajoso que deja.

Antes de entrar en materia, hay que dejar claro que ese distintivo es obligatorio y que debe permanecer colocado de manera visible en la parte derecha de la cara interior del parabrisas.

La primera inspección debe realizarse a los cuatro años de la primera matriculación. A partir de ese momento, se pasa cada dos hasta que el vehículo cumple diez años. Una vez superada esa antigüedad, el trámite debe ser anual.

Recuerda que circular con la ITV caducada conlleva multas de 200 euros y hacerlo tras haber obtenido un informe desfavorable supone una infracción grave que asciende a 500 e inmovilización del automóvil, ya que los técnicos han considerado que no está en las condiciones óptimas para ponerse en carretera.

Si acabas de pasar la inspección técnica y antes de colocar el adhesivo quieres retirar los anteriores, necesitas el truco que plantea esta semana 'La Ordenatriz' en su consultorio para Magas.

Las pegatinas de la ITV son obligatorias. iStock

Responde a una de las preguntas que plantea un lector con uno de sus secretos para hacernos la vida más sencilla sin demasiados quebraderos de cabeza.

El pegamento que queda impregnado en la superficie saldrá con facilidad utilizando un producto del todo inesperado. Hablamos del insecticida en aerosol, el mismo que nos ayuda a eliminar esos molestos bichos de nuestro hogar.

Alguno de los disolventes presentes en la formulación de estos espráis logran penetrar en la capa pegajosa que dejan las pegatinas, la reblandecen y hacen que sea más fácil retirarla.

El paso a paso

Primero prepara un recipiente con agua caliente y añade un poquito de jabón rallado. Remueve bien hasta hacer espuma.

Después, aplica una buena cantidad de insecticida en aerosol directamente sobre los restos de adhesivo que hayan quedado. Déjalo actuar unos instantes para que haga su magia. Te va a sorprender lo que consigue en tan poco tiempo.

A continuación, sumerge el estropajo en la solución jabonosa y frota suavemente la zona. Poco a poco, verás cómo los restos de pegamento van desapareciendo. Limpia y seca con una bayeta y ya estaría listo.

Un último consejo: trabaja siempre con el coche en un lugar ventilado y evita que el insecticida entre en contacto con las gomas, plásticos o superficies pintadas del vehículo.