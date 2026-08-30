Un jubilado español que vive en Tailandia con su pensión: "Aquí me voy a un hotel por 20 € dos personas y en Mallorca 240 € la noche"

Rafael Ruiz, jubilado español que vive en Tailandia con una pensión de 1.250 euros al mes. E.E.

El coste de vida en España lleva a algunos jubilados a plantearse pasar esta etapa fuera del país, especialmente cuando buscan que su pensión les permita mantener un mayor nivel de gasto y ocio.

Es el caso de Rafael Ruiz, un jubilado español que decidió cambiar Mallorca por Tailandia. Allí asegura que vive con una pensión de 1.250 euros al mes y que sus gastos son muy inferiores.

Rafael explicó su experiencia en un vídeo compartido en TikTok, donde comparó directamente su nueva vida con la que llevaba en Mallorca.

"Es una isla preciosa, pero como se ha puesto es insoportable", afirmó al hablar del aumento de los precios y de las dificultades que, según explica, encontraba para mantener el estilo de vida que quería.

Una pensión de 1.250 euros

Uno de los principales motivos que llevaron a Rafael a elegir Tailandia fue el coste de la vivienda. Según cuenta, actualmente paga unos 100 euros al mes de alquiler.

Ese menor nivel de gastos le permite destinar parte de su pensión a salir a comer, viajar y conocer nuevos lugares, algo que considera más complicado con esos mismos ingresos en España.

Rafael explica que no quería que su jubilación se limitara a permanecer en casa y realizar únicamente actividades que supusieran poco gasto.

"La gente jubilada que tiene esa vida a mí realmente no me gusta", señala antes de explicar cómo entiende él esta nueva etapa.

"Se han pegado un montón de años trabajando, están todos doblados y lo único bueno que tienen es que van 40 minutos a la piscina, luego van a caminar y el fin de semana se van a esos hotelitos que les hacen un precio especial", comenta.

Para él, la jubilación representa precisamente la oportunidad de viajar y hacer aquellas cosas para las que antes disponía de menos tiempo.

Hoteles por 20 euros

Una de las diferencias que más destaca es el precio de los alojamientos. Según Rafael, en Tailandia puede encontrar habitaciones para dos personas por entre 20 y 30 euros la noche.

La comparación que establece con Mallorca es contundente: "Aquí me voy a un hotel por 20 € y en Mallorca 240 €".

Esta diferencia de precios le permite desplazarse por el país con mayor frecuencia sin que el alojamiento absorba una parte importante de su pensión.

Su valoración sobre la situación que dejó atrás también es clara. Al hablar de España y del coste que supone mantener determinados hábitos, Rafael asegura que "no nos dejan vivir".

Jubilarse fuera de España

El coste de la vivienda es uno de los aspectos que pueden influir a la hora de decidir dónde pasar la jubilación, aunque no es el único.

La atención sanitaria, la seguridad, el clima, los requisitos de residencia y el coste cotidiano son otros factores que conviene analizar antes de trasladarse a otro país.

Destinos como Portugal, Costa Rica, Panamá, México o Malasia suelen aparecer entre las alternativas para quienes buscan establecerse en el extranjero durante esta etapa.

En cualquier caso, las condiciones económicas, fiscales, sanitarias y de residencia varían considerablemente entre países, por lo que la experiencia de Rafael responde a su situación personal.

En su caso, Tailandia le ha permitido encontrar el estilo de vida que buscaba: un alquiler reducido, viajes frecuentes y más margen para disfrutar de su pensión.