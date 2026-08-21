Mayte, 66 años: "A mi esposo le denegaron la jubilación porque solo iba a cobrar 900 € y llevamos un año sin cobrar un duro"

Acceder a la jubilación anticipada no siempre es sencillo para los trabajadores autónomos. Además de cumplir una edad mínima y un periodo de cotización determinado, la Seguridad Social exige reunir una serie de requisitos que pueden dejar fuera a quienes esperaban retirarse antes de tiempo.

De ello habló Mayte en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. La mujer relató la situación que vive junto a su marido, a quien el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó la jubilación anticipada después de que ambos se vieran obligados a cerrar el negocio familiar.

Según explicó, acudieron en varias ocasiones a la Seguridad Social para informarse sobre la posibilidad de jubilarse de forma anticipada. Allí, asegura, les indicaron que podían iniciar los trámites, pero la resolución final fue distinta.

30 años cotizados y sin jubilarse

Mayte explicó que empezó a trabajar con solo 16 años. Sin embargo, tras casarse y tener una hija dejó su empleo como administrativa durante un tiempo.

Su marido trabajaba como empleado en una peluquería y, cuando el propietario se jubiló, pasó a hacerse cargo del negocio como autónomo. Más tarde, ella comenzó a ayudarle y se dio de alta como autónoma colaboradora, situación en la que cotizó durante dos décadas.

La pareja aseguró que la peluquería empezó a atravesar dificultades económicas tras la pandemia. Ante la caída de la actividad, decidieron consultar si él podía acceder a la jubilación anticipada.

Mayte explicó que acudieron hasta tres veces a la Seguridad Social y que en todas ellas les confirmaron que podían presentar la solicitud. Con esa información decidieron cerrar definitivamente el negocio y dejar el local que tenían alquilado.

Sin embargo, una vez completados los trámites, el INSS rechazó la petición. Según contó, su marido recibió hasta cuatro resoluciones denegatorias.

La mujer afirmó que desde la Seguridad Social les habían explicado que la pensión sufriría una reducción del 5,5 % por anticipar la jubilación. No obstante, finalmente les comunicaron que la prestación resultante sería de unos 900 euros, por debajo de la cuantía mínima exigida para acceder a esta modalidad, fijada en su caso en 1.032 euros.

"Echamos el cierre y llevamos un año sin cobrar un duro", lamentó durante su intervención en televisión.

La jubilación anticipada de los autónomos

Los trabajadores por cuenta propia no cuentan con un sistema de jubilación distinto al del Régimen General, aunque sí existen algunas diferencias respecto a otras modalidades de retiro anticipado.

Los autónomos, por ejemplo, no pueden acceder a la jubilación anticipada por cese no voluntario ni a la modalidad prevista para personas con una discapacidad igual o superior al 65 %.

En cambio, sí pueden acogerse a estas opciones si cumplen los requisitos establecidos:

Jubilación anticipada voluntaria.

Jubilación anticipada por trabajos penosos, tóxicos o peligrosos.

Jubilación anticipada para personas con una discapacidad igual o superior al 45 %.

Cuándo puede jubilarse un autónomo

La edad mínima depende de la modalidad de jubilación y del tiempo cotizado. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad ordinaria, aunque conlleva una reducción de la pensión.

No todos los trabajadores pueden jubilarse a los 63 años. Para hacerlo es necesario haber cotizado el periodo exigido por la normativa. En 2026, quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados pueden retirarse a los 63 años, mientras que quienes no alcancen ese tiempo deberán esperar hasta los 64 años y 10 meses.

Otra posibilidad es la jubilación anticipada para personas con una discapacidad igual o superior al 45 %, que permite acceder a la pensión desde los 56 años siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social.

En estos casos no se aplican coeficientes reductores sobre la pensión, aunque la discapacidad debe estar vinculada a alguna de las patologías recogidas por la normativa y cumplirse el periodo mínimo exigido de cotización con dicha discapacidad acreditada.

También existe la jubilación anticipada por trabajos penosos, tóxicos o peligrosos. La edad de acceso depende de la profesión y de la regulación específica aplicable a cada actividad.

Se trata de una modalidad muy limitada y solo está prevista para determinados colectivos. Entre ellos figuran algunos artistas que cotizan en el RETA, como cantantes, bailarines o trapecistas, que pueden acceder a la jubilación desde los 60 años si reúnen las condiciones exigidas.