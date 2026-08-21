De un cóctel de autor mirando a la Sagrada Familia a un viaje histórico a Escocia desde Málaga: los planes de Magas

La rutina está a la vuelta de la esquina, y qué mejor que afrontarla con las pilas recién cargadas. Para eso, te traemos esta variedad de planes que no podrás dejar escapar.

Arranca los últimos días de vacaciones soltando el estrés en una de las fiestas más populares del Mediterráneo, para bajar hacia el sur y disfrutar de la cultura escocesa.

Si lo tuyo es degustar cócteles de autor con unas vistas increíbles mientras compartes largas charlas con amigos, aquí también hay algo esperándote.

Pero, en definitiva, la mejor manera de coronar el fin de semana es asistir a una exposición digna de la realeza o a un concierto inolvidable.

Tardeo con vistas

Terraza La Dolce Vitae, en el Majestic Hotel & Spa Barcelona. @ladolcevitae

La Dolce Vitae, la terraza del Majestic Hotel & Spa Barcelona, es el sitio donde el aperitivo y el paisaje pueden convertirse en los protagonistas para alegrarte una tarde de verano.

En pleno Passeig de Gràcia, se encuentra este rooftop que propone descubrir la Ciudad Condal desde una perspectiva diferente. Aquí puedes contemplar buena parte de la ciudad, con algunos de sus grandes iconos arquitectónicos como protagonistas.

La Sagrada Familia destaca en el horizonte, mientras que las formas de la Casa Batlló y otros edificios de L'Eixample recuerdan que estamos en uno de los enclaves más emblemáticos de esta impresionante urbe.

Pero no se trata únicamente de un mirador. Su propuesta gastronómica está vinculada al chef Nandu Jubany, mientras que la carta de bebidas permite convertir una visita rápida en un tapeo, una comida informal o una noche de cócteles.

¿Dónde? Passeig de Gràcia, 68, Barcelona.

Fin de semana musical

Cartel 'Umusic sessions: Madrid After Dark'. Cedida

Si te has quedado sin entradas para ir al concierto de uno de los cantantes más populares del pop contemporáneo, The Weeknd, no te preocupes porque te traemos la mejor alternativa.

UMusic Hotel Madrid presenta UMusic Sessions, un nuevo concepto de música en directo que propone sacar repertorios conocidos de su contexto habitual para volver a escucharlos desde la ciudad que acoge cada edición.

El ciclo se estrenará el viernes 28 de agosto con The Weeknd Reimagined, un homenaje a los sonidos del artista canadiense a cargo de la cantante y pianista madrileña Ángeles Arboleda.

El lanzamiento del ciclo coincide con las tres actuaciones del músico en Madrid.

Situado junto a la Puerta del Sol y conectado con el histórico Teatro Albéniz, el hotel entiende la música no como un complemento de la estancia, sino como una forma de conectar a huéspedes, artistas y público local.

¿Dónde? Calle de la Paz 11, Madrid.

Refugio ideal

Sala Bam Karaoke Box. Cedida

El mercurio sigue alto y una propuesta indoor puede venir muy bien. Bam Karaoke Box en pleno corazón de la capital cuenta con 16 salas privadas repartidas entre sus locales de Madrid.

Tendrás más de 47.000 canciones para elegir, aire acondicionado, música y amigos. En agosto, además, adelanta su apertura los sábados: desde las 16:00 h en Luchana y desde las 15:30 h en Recoletos.

Para refrescar la garganta después de dar varios tonos de voz, la mejor bebida es el Tropical Shake, un cóctel afrutado elaborado con vermut rosado, zumo de naranja, sirope de maracuyá, lima fresca y un toque de prosecco. Una combinación ligera y con un punto exótico que estará disponible hasta el 20 de septiembre.

Esta experiencia es una nueva forma de ocio urbano, que no sólo cuenta con salas privadas para grupos sino también con algunos de los mejores cócteles de autor. Inspirado en los karaokes asiáticos. Sus locales premium diseñados con mimo, donde hasta el último rincón está pensado para ser 'instagrameable'.

¿Dónde? Calle de Luchana 20 y Calle de Recoletos 23, Madrid.

Vuelta a la Edad Media

Los Douglas'Days o Jornadas Escocesas en Teba. douglasdayteba.com

¿Te imaginas llegar a Málaga y sentirte como en la Escocia medieval?

Puede resultar extraño encontrar una celebración dedicada a aquel país en plena Andalucía, pero detrás de los Douglas'Days existe una historia real que se remonta a 1330. Fue entonces cuando el caballero sir James Douglas, que viajaba portando el corazón del rey Roberto I (conocido como Robert The Bruce), terminó participando junto a las tropas de Alfonso XI en la batalla por el Castillo de la Estrella, donde perdió la vida.

Durante cuatro días, el visitante puede encontrarse con mercados medievales, gaiteros, música celta, personajes vestidos de época, actividades culturales y recreaciones históricas. El propio pueblo se convierte en parte del escenario, con la citada fortaleza como recordatorio del acontecimiento que dio origen a esta particular tradición.

La propuesta, además, se convierte en la excusa perfecta para descubrir otra cara de la capital de la Costa del Sol, alejada de sus playas. Una escapada por Teba puede completarse con una visita al Caminito del Rey o Antequera, haciendo del último fin de semana de agosto en una combinación de historia, naturaleza y cultura.

¿Dónde? Teba, Málaga.

Huerta mediterránea

Celebración de La Tomatina. Miguel Ángel Polo / Efe

Hay muchas maneras de cerrar la época estival, pero pocas tan peculiares como lanzarse tomates en mitad de la calle. La Tomatina de Buñol regresa el miércoles 26 de agosto de 2026.

La cita comienza desde primera hora de la mañana, cuando esta localidad empieza a recibir a participantes llegados de numerosos países. Uno de los momentos previos más tradicionales es el Palo Jabón, un poste cubierto de espuma resbaladiza con un jamón en la parte superior que los asistentes deben intentar alcanzar.

Pero el verdadero espectáculo llega al mediodía. Los camiones cargados de esta hortaliza entran en el recorrido y una señal marca el comienzo de una hora de auténtica batalla campal. A partir de ese momento prácticamente todo vale.

¿Dónde? Plaza del pueblo de Buñol, Valencia.

Reina por un día

Exposición 'Tejiendo la vida Cortesana'. Cedida

Patrimonio Nacional propone una escapada al pasado a través de la moda con Tejiendo la vida cortesana.

Se trata de una exposición que pone el foco en una de las facetas más fascinantes —y menos conocidas— de la vida palaciega: sus tejidos, bordados y piezas textiles que forman parte de las Colecciones Reales,

Una propuesta perfecta para quienes disfrutan de la moda, la historia y la artesanía, y una oportunidad para descubrir cómo la indumentaria y la decoración textil funcionaban también como símbolos de poder, prestigio y representación dentro de la corte.

Es también una forma de entender de dónde proceden muchos de los códigos que todavía encontramos en la moda actual: el gusto por los tejidos lujosos, los bordados elaborados, la ornamentación y, sobre todo, el valor de lo hecho a mano. El plan ideal para sentirse una reina por un día.

¿Dónde? Calle de Bailén, s/n, Madrid.