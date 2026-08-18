Los chefs coinciden: "Para que las lentejas estén más ricas, no eches chorizo; mejor hazlas con curry, carabineros y mantequilla"

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Las lentejas de bote son uno de esos ingredientes capaces de solucionar una comida en pocos minutos. Al estar ya cocidas, permiten preparar desde ensaladas hasta guisos sin necesidad de poner la legumbre a remojo ni esperar largos tiempos de cocción.

Además de prácticas, las lentejas destacan por su interesante perfil nutricional. Son una buena fuente de proteínas vegetales y aportan fibra, por lo que ayudan a prolongar la sensación de saciedad.

También contienen vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio y potasio. Su consumo dentro de una alimentación equilibrada contribuye a cubrir las necesidades de estos nutrientes.

Pero una de sus grandes ventajas está en la cocina. Aunque el tradicional guiso con chorizo sigue siendo una de las preparaciones más populares en España, las lentejas admiten combinaciones mucho más sorprendentes.

Lentejas guisadas al curry de Dabiz Muñoz 300 g de lentejas castellanas

100 g de mantequilla

8 carabineros

6 tomates cherry

5 cucharadas de salsa de tomate

3 dientes de ajo

3 cucharadas de curry molido

2 zanahorias

2 cucharaditas de comino molido

1 limón

1 patata

Vino de Jerez

Caldo de pollo

Jengibre fresco

Un puñado de hierbabuena

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal

Chile molido al gusto Paso 1 Pon las lentejas en remojo durante unas tres horas antes de comenzar la receta. Si utilizas lentejas de bote ya cocidas, puedes saltarte este paso. Paso 2 Separa las cabezas de los carabineros y cocínalas a fuego fuerte en una sartén junto con los dientes de ajo. Añade un chorro de vino de Jerez y deja que se evapore el alcohol. Paso 3 Pasa la preparación a una olla, incorpora las lentejas y añade caldo de pollo hasta cubrirlas. Paso 4 Pela y corta en trozos pequeños las zanahorias y la patata. Añádelas a la olla junto con el jengibre, los tomates cherry partidos por la mitad y una tira de piel de limón. Paso 5 Tapa la olla y espera hasta que el caldo comience a hervir. Añade sal, baja el fuego al mínimo y deja estofar las lentejas durante unos 45 minutos. Paso 6 Cuando las lentejas estén cocinadas, retira las cabezas de los carabineros, presionándolas para extraer todo su jugo. Retira también el jengibre y mantén el guiso a fuego suave.

El toque de curry y mantequilla

Mientras las lentejas terminan de cocinarse, se calienta un poco de aceite de oliva virgen extra en una sartén y se tuestan el curry y el comino para potenciar sus aromas.

Se incorpora un chorrito de vino de Jerez y un poco de zumo de limón. Después de mezclarlo todo, esta preparación se añade directamente a la olla.

En otra sartén se funde la mantequilla y se mezcla con el chile molido, la salsa de tomate y unas hojas de hierbabuena. Este sofrito se incorpora también al guiso y se remueve antes de apagar el fuego.

Por último, se pelan las colas de los carabineros y se retira el intestino. Se cortan longitudinalmente, se aplastan ligeramente y se incorporan a las lentejas para que se cocinen con el calor residual.

El último secreto está en la paciencia. Dabiz Muñoz recomienda dejar reposar el guiso durante unos 30 minutos antes de servirlo, permitiendo que todos los sabores terminen de integrarse.

Por qué utilizar lentejas de bote

Si se busca ahorrar tiempo, las lentejas en conserva son una alternativa especialmente cómoda. Ya vienen cocidas y únicamente es necesario escurrirlas y, preferiblemente, enjuagarlas antes de incorporarlas a la receta.

Esto permite evitar tanto el remojo como la larga cocción de la legumbre seca. En guisos como este, pueden añadirse cuando el resto de los ingredientes ya estén prácticamente cocinados para que absorban los sabores sin perder su textura.

Las lentejas en conserva mantienen buena parte del valor nutricional de la legumbre y continúan siendo una fuente interesante de fibra, proteínas vegetales y distintos minerales.

Además, tienen una larga vida útil y ocupan poco espacio en la despensa. Una combinación de comodidad y versatilidad que permite preparar recetas rápidas sin limitarse al clásico plato de lentejas con chorizo.