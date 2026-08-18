Andrea, maestra española en Finlandia: "Puedes ser profesora sin oposiciones y en uno de los mejores sistemas educativos del mundo"

Para muchos profesores en España, mantener intacta la vocación se está convirtiendo en todo un reto.

Ratios elevadas, pérdida de poder adquisitivo, plantillas insuficientes, exceso de burocracia o falta de recursos para atender la diversidad son algunas de las principales reclamaciones. Una situación que lleva a algunos docentes a replantearse incluso su futuro dentro de la profesión.

Pero en medio de este escenario, mirar más allá de nuestras fronteras se ha convertido también en una alternativa. Y es que, otros países europeos ofrecen oportunidades para continuar ejerciendo como docente, pero con condiciones laborales y modelos educativos diferentes a los españoles.

Uno de ellos es Finlandia, cuyo sistema educativo lleva años siendo uno de los grandes referentes internacionales. Ahora, la ciudad de Helsinki ha puesto en marcha un proceso de selección para incorporar docentes españoles de Educación Infantil a partir de agosto de 2027.

Una oportunidad que daba a conocer en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales, Andrea Herranz, una maestra española de 26 años que actualmente trabaja en Finlandia y que ha compartido cómo es su experiencia profesional en el país.

Contrato indefinido desde el primer día

"¿Y si te dijera que puedes ser profesora en Finlandia y sin oposiciones?", comienza explicando en uno de sus vídeos de Instagram.

Una de las principales diferencias de esta oferta es precisamente la forma de acceder al puesto. No se plantea como una estancia temporal ni como un programa de intercambio, sino como una oportunidad para establecerse profesionalmente en Helsinki.

"Helsinki está buscando maestros y maestras de educación infantil y no, no es un intercambio temporal. Contrato indefinido desde el primer día, salario de unos 2.400 y 2.700 euros netos", asegura.

El proceso tampoco se limita únicamente a ofrecer un puesto de trabajo. Según cuenta Andrea, quienes sean seleccionados recibirán acompañamiento para realizar algunos de los trámites necesarios para comenzar su nueva vida en Finlandia.

"Te ayudan con todo el proceso, desde el reconocimiento de los títulos a abrir una cuenta bancaria o hacer el contrato de electricidad de tu nueva casa, que también te ayudan a buscar y te pagan clases de finés antes y después, mientras que trabajas", asegura.

Un modelo educativo diferente

Pero para esta profesora española, uno de los mayores atractivos está precisamente dentro de las aulas. El modelo finlandés apuesta por grupos más reducidos y una forma de enseñar en la que el juego y el contacto con el entorno tienen un peso importante.

"Lo mejor no es eso, es trabajar en uno de los mejores sistemas educativos del mundo con ratios bajas, enseñar a través de la naturaleza, aprendizaje basado en el juego y una cultura donde realmente se confía en los docentes", explica.

A estas condiciones se suma otro beneficio que menciona la joven: 550 euros anuales destinados al ocio, una ventaja adicional dentro de las condiciones que ofrece el puesto.

Andrea conoce además de primera mano lo que supone buscar una oportunidad profesional fuera de España. Antes de instalarse en Finlandia, atravesó precisamente una etapa de incertidumbre laboral como docente. "Hace años, estaba frustrada en España buscando trabajo y ahora esta es mi vida", concluye.

Un testimonio con el que muestra una de las alternativas que tienen sobre la mesa los docentes que quieren continuar dedicándose a la enseñanza, pero buscan hacerlo bajo otras condiciones. En este caso, sin necesidad de opositar y con un contrato estable desde el comienzo.