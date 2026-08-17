Vicky, cocinera: "Para que los berberechos estén más buenos, no les eches limón; mejor añade 1 aguacate, lima y un puñado de quicos"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 2

Las conservas se han convertido en un básico de muchas despensas. Son prácticas, duran meses y permiten preparar desde un aperitivo improvisado hasta recetas mucho más elaboradas.

Los cocineros y creadores gastronómicos también recurren a ellas por su versatilidad. Una simple lata de pescado o marisco puede transformarse en un plato fresco y diferente con apenas unos ingredientes.

Así lo demuestra Vicky Calleja, cocinera y creadora de contenido gastronómico, que comparte a través de su cuenta de Instagram (@seeds_chia) recetas sencillas y saludables para preparar en casa.

Una de sus propuestas para el verano tiene como protagonistas a los berberechos. Con dos latas, un aguacate, cebolla morada, lima y un puñado de quicos prepara un ceviche rápido y refrescante perfecto para servir como aperitivo.

El aperitivo del verano

Los berberechos en conserva suelen servirse directamente de la lata, acompañados de unas patatas fritas o unas gotas de limón. Sin embargo, también pueden convertirse en la base de elaboraciones mucho más originales.

Calleja propone utilizarlos para preparar un ceviche de berberechos, una receta que combina el sabor del marisco con la cremosidad del aguacate, la acidez de la lima y el toque crujiente de los quicos.

Además, la elaboración apenas requiere unos minutos. El único paso que necesita algo más de tiempo es dejar la cebolla morada durante 30 minutos en agua con hielo para suavizar su sabor.

La cocinera también aprovecha el líquido de conservación de los berberechos. En lugar de desecharlo, lo incorpora directamente a la preparación para potenciar el sabor del conjunto.

Ceviche de berberechos con aguacate y quicos 2 latas de berberechos al natural con su jugo

1 cebolla morada pequeña

1 aguacate

Zumo de 1/2 lima

1 puñado de quicos

Agua

Hielo Paso 1 Corta la cebolla morada en dados pequeños y déjala en agua con hielo durante 30 minutos para suavizar su sabor. Paso 2 Abre las latas de berberechos y vierte en un recipiente los berberechos junto con su jugo. Paso 3 Corta el aguacate en dados pequeños y añádelo al recipiente. Paso 4 Escurre bien la cebolla e incorpórala a los berberechos y al aguacate. Paso 5 Exprime el zumo de media lima y mezcla todo con suavidad. Paso 6 Machaca ligeramente un puñado de quicos y añádelos por encima justo antes de servir.

Los berberechos son uno de los mariscos más versátiles para preparar un aperitivo. Tanto frescos como en conserva, admiten numerosas elaboraciones y combinan especialmente bien con ingredientes sencillos.

Más allá del ceviche, existen recetas tradicionales que permiten servirlos calientes y aprovechar todo su sabor, como los berberechos al vino blanco o al ajillo.

Berberechos al vino

Para preparar berberechos al vino para tres personas se necesitan 500 gramos de berberechos frescos, 200 ml de vino blanco, dos dientes de ajo, media cebolla, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, perejil fresco y sal.

Antes de cocinarlos, conviene dejar los berberechos en agua fría con sal durante unas dos horas, cambiando el agua varias veces. De esta forma pueden expulsar los restos de arena que puedan contener.

Después, se pican los dientes de ajo y la cebolla y se pochan en una sartén con el aceite de oliva. Cuando comiencen a dorarse, se incorpora el vino blanco y se deja que alcance el hervor.

En ese momento, se añaden los berberechos escurridos y se tapa la sartén para que se abran con el vapor. El proceso apenas necesita unos minutos.

Cuando estén abiertos, se añade perejil fresco picado y se mueve ligeramente la sartén para integrar todos los sabores. Los ejemplares que permanezcan cerrados después de la cocción deben desecharse.

Los berberechos se sirven inmediatamente para disfrutarlos calientes y acompañados de la salsa que queda en el fondo de la sartén.

Berberechos al ajillo

Otra alternativa sencilla son los berberechos al ajillo. Para prepararlos se necesitan 400 gramos de berberechos frescos, cuatro dientes de ajo, una guindilla de cayena, vino blanco, aceite de oliva virgen extra, perejil fresco y sal.

Una vez limpios los berberechos, se laminan los dientes de ajo y se doran en una sartén con un buen chorro de aceite de oliva y la cayena.

Cuando el ajo empiece a tomar color, se incorporan los berberechos y se tapa la sartén durante unos minutos para favorecer que se abran con el vapor.

Después, se desechan aquellos que hayan permanecido cerrados y se añade un chorro de vino blanco. Se cocina a fuego vivo durante aproximadamente un minuto para que se evapore el alcohol.

Para terminar, se mueve la sartén para que los berberechos queden bien impregnados con el aceite aromatizado con ajo y guindilla. Se añade perejil fresco picado y se sirven inmediatamente.

Es otra forma rápida de convertir este marisco en un aperitivo lleno de sabor y con muy pocos ingredientes.