Julia, cocinera: "La cena más elegante del verano no necesita fuego, solo 1 bote de espárragos, 1 ajo y 2 huevos cocidos"

La cocinera Julia en un fotomontaje de El Español. E.E iStock/YouTube

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Un bote de espárragos blancos y un par de huevos duros pueden solucionar una cena de verano sin necesidad de acercarse a los fogones.

No hace falta hervir, freír ni encender el horno: basta con reunir unos pocos ingredientes, sacar la batidora y dedicar cinco minutos a prepararlos.

Cuando el calor aprieta, este tipo de recetas frías se convierten en una alternativa especialmente apetecible. Y aunque gazpachos y salmorejos suelen llevarse buena parte del protagonismo en España, existen otras cremas igual de sencillas que permiten variar el menú y aprovechar ingredientes habituales de la despensa.

Una de ellas es la que comparte Julia Manuera, conocida en YouTube por su canal Dulceartejulia. La repostera y creadora de contenido propone preparar una crema fría de espárragos con huevo cocido, ajo y aceite de oliva virgen extra.

"Hoy os traigo una receta fresquita por si acaso ya estáis un poquito hartos del gazpacho o salmorejo", explica al comienzo del vídeo. Una elaboración que prácticamente consiste en poner todos los ingredientes en un recipiente, triturar y servir.

El líquido de los espárragos se aprovecha

La base de la receta es un bote de 200 gramos de espárragos. Julia no escurre la conserva, sino que vierte en el recipiente tanto los espárragos como todo el líquido que los acompaña.

Este jugo aporta la humedad necesaria para conseguir una crema ligera sin tener que incorporar agua, leche o nata. De esta manera, la propia conserva proporciona prácticamente toda la base líquida que necesita la receta.

A continuación añade un diente de ajo, aunque antes retira la parte central. Si su sabor resulta demasiado intenso, la propia cocinera recomienda reducir la cantidad, pero apuesta siempre por utilizarlo fresco.

"Si no te gusta mucho el ajo en vez de uno, echad medio pero siempre fresco y no en polvo", recomienda.

Dos huevos cocidos para dar textura y emplatar

El otro ingrediente principal es el huevo cocido. Julia utiliza uno y medio dentro de la crema y guarda la mitad restante para decorar el plato justo antes de llevarlo a la mesa.

Los huevos se trocean y se incorporan al recipiente junto con una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Después solo queda triturar hasta obtener una textura fina y probarla para comprobar si necesita algo más de sal.

Además, hay un pequeño detalle que permite ahorrar todavía más tiempo. Julia guarda previamente el bote de espárragos en la nevera, por lo que puede consumir la crema inmediatamente después de prepararla. Si la conserva está a temperatura ambiente, basta con refrigerar la mezcla antes de servir.

Ingredientes de la crema fría de espárragos Ingredientes de la crema Espárragos blancos en conserva, 1 bote de 200 g con su líquido

Huevos cocidos, 2 unidades

Ajo fresco, 1 diente

Aceite de oliva virgen extra, un chorrito

Sal al gusto Paso 1 Vierte en un recipiente los 200 gramos de espárragos blancos junto con todo el líquido de la conserva. Paso 2 Pela el diente de ajo, retira la parte central y añádelo al recipiente. Si prefieres un sabor más suave, utiliza solamente medio. Paso 3 Pela los dos huevos cocidos y reserva una de las mitades para decorar el plato. Paso 4 Trocea el huevo y medio restante e incorpóralo a los espárragos. Paso 5 Añade sal al gusto y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Paso 6 Tritura todos los ingredientes con una batidora hasta conseguir una crema fina y homogénea. Paso 7 Prueba la preparación y rectifica de sal si fuera necesario. Paso 8 Si los espárragos estaban previamente refrigerados, sirve directamente. De lo contrario, guarda la crema en la nevera hasta que esté bien fría. Paso 9 Reparte la crema en pequeños cuencos o platos, termina con unas gotas de aceite de oliva virgen extra y ralla por encima el medio huevo reservado.

Una alternativa al gazpacho

Para terminar, la cocinera sirve la crema en un recipiente pequeño, añade por encima unas gotas de aceite de oliva virgen extra y ralla la mitad del huevo que había reservado.

El resultado es un entrante frío que también puede funcionar como una cena ligera o formar parte de un picoteo de verano. Apenas requiere preparación y, sobre todo, evita tener que encender el fuego en esos días en los que cocinar algo caliente es lo último que apetece.

"Es un entrante que es alternativa al clásico gazpacho, es un espectáculo para el calor", concluye.