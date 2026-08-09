Confirmado: estudiantes de FP, Bachillerato y otros cursos matriculados en el año 26/27 tendrán ayudas de hasta 2.700€

Acceder a unos estudios no depende únicamente del esfuerzo académico. Para muchas familias, el coste del transporte, el alojamiento o el material escolar supone un obstáculo que puede dificultar que los estudiantes continúen con su formación una vez finalizada la educación obligatoria.

Con el objetivo de reducir esas diferencias, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes mantiene cada curso un sistema de becas dirigido a apoyar económicamente a quienes cumplen determinados requisitos académicos y de renta. Estas ayudas abarcan diferentes conceptos y se adaptan a las circunstancias de cada alumno.

De cara al curso 2026/2027, una de las cuantías que más interés despierta es la destinada a los estudiantes que necesitan cambiar de residencia para estudiar. Esta ayuda puede alcanzar los 2.700 euros, aunque su concesión depende del cumplimiento de una serie de condiciones establecidas en la convocatoria.

Quién puede acceder a la ayuda y cómo se calcula la beca

Precisamente para evitar que esa falta de recursos se traduzca en abandono o en la imposibilidad de continuar estudiando, el sistema de becas para el curso 2026/2027 refuerza su estructura con distintas cuantías adaptadas a cada perfil.

En este marco, la ayuda que más atención ha generado es la vinculada a la residencia, que puede alcanzar los 2.700 euros y que está pensada para quienes deben desplazarse lejos de su entorno habitual para seguir formándose.

Esta cuantía forma parte del programa de becas gestionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y no se concede de forma automática a todos los estudiantes.

Se trata de una ayuda condicionada, que exige acreditar tanto la necesidad real de cambio de domicilio como el cumplimiento de los umbrales económicos establecidos en la convocatoria.

De este modo, el sistema intenta priorizar a quienes se encuentran en una situación más vulnerable.

Más allá de esta ayuda principal, la estructura de las becas incluye otros apoyos que permiten configurar una cuantía final más amplia. La beca básica, situada en 300 euros —o 350 en el caso de la Formación Profesional de Grado Básico—, actúa como punto de partida para muchos estudiantes.

Imagen de unos estudiantes. iStock.

A esto se suma la ayuda fija ligada a la renta familiar, que puede alcanzar los 1.700 euros, aunque no es compatible con la anterior, lo que obliga a ajustar cada caso de manera individual.

El expediente académico también influye en el resultado final. El sistema contempla una compensación adicional para aquellos alumnos con mejores resultados, que puede oscilar entre los 50 y los 125 euros, una cantidad que, aunque es más limitada, introduce un incentivo que reconoce el esfuerzo y el rendimiento dentro del conjunto de ayudas.

Una vez asignadas todas estas cuantías fijas, entra en juego la parte variable, que se distribuye entre los beneficiarios en función de su situación económica y sus calificaciones.

Esto significa que no todos los estudiantes recibirán la misma cantidad, ya que el reparto busca equilibrar el presupuesto disponible atendiendo a las circunstancias de cada solicitante.

El proceso para acceder a estas ayudas se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio, con un plazo que comienza el 7 de abril de 2026.

Este sistema digital permite agilizar la tramitación y facilita que los datos económicos puedan ser verificados antes del inicio del curso, de manera que los estudiantes sepan con antelación a qué apoyo pueden acceder.

El alcance de estas becas va más allá del Bachillerato y la Formación Profesional. También incluyen enseñanzas artísticas, estudios de idiomas en escuelas oficiales, formaciones deportivas y otras enseñanzas no universitarias, lo que amplía el número de beneficiarios potenciales y responde a la diversidad del sistema educativo actual.