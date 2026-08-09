Beatriz Echeverría, panadera: "Para conservar el pan fresco hasta cinco días en verano no uses bolsas de plástico, mejor un paño"

Pocas cosas igualan el placer de un buen pan recién hecho. Sin embargo, conservarlo en perfecto estado durante varios días no siempre es sencillo, especialmente en verano, cuando el calor acelera la pérdida de frescura y modifica su textura.

Aunque muchas personas recurren a bolsas de plástico para guardarlo, los expertos desaconsejan esta práctica. El pan necesita unas condiciones concretas para mantener la corteza crujiente y la miga tierna, y un almacenamiento inadecuado puede hacer que se vuelva gomoso o se reseque mucho antes de tiempo.

Quien conoce bien este proceso es la panadera Beatriz Echeverría, creadora del proyecto El Horno de Babette. Su recomendación es clara: si quieres conservar el pan fresco hasta cinco días durante el verano, olvídate de las bolsas de plástico y envuélvelo en un paño limpio de lino o algodón.

Por qué se estropea el pan

Comprar un buen pan, ya sea en un obrador artesano o elaborado en casa, supone dedicar tiempo y dinero a un producto de calidad. Precisamente por eso merece la pena conocer cómo conservarlo correctamente para disfrutarlo durante más tiempo.

Con el paso de las horas, el pan cambia de forma natural. La corteza pierde su característico crujiente, la miga se vuelve más firme o incluso gomosa y tanto el aroma como el sabor se van apagando poco a poco.

La explicación está en el comportamiento de los almidones. Durante el horneado absorben agua y crean la estructura de la miga. Cuando el pan se enfría comienza un proceso conocido como recristalización, mediante el cual esos almidones se reorganizan y expulsan parte de la humedad interior. Ese fenómeno es el principal responsable de que el pan se vaya endureciendo.

El entorno también influye. En lugares fríos o cuando el pan se guarda en la nevera, la humedad queda retenida y la corteza termina reabsorbiéndola, perdiendo toda su textura crujiente. En cambio, en ambientes muy secos y calurosos ocurre justo lo contrario: el pan se deshidrata con rapidez y acaba endureciéndose antes de lo deseado.

No lo cortes caliente

La conservación empieza incluso antes de guardarlo. Manipular correctamente el pan durante el enfriado es fundamental para mantener su calidad.

Beatriz Echeverría recomienda no cortarlo mientras todavía esté caliente o templado. En ese momento la miga sigue siendo muy húmeda y gelatinosa, por lo que el corte rompe su estructura y acelera la pérdida de humedad.

Este consejo resulta especialmente importante en panes de masa madre, integrales o de centeno, que contienen más humedad y necesitan un reposo mayor. De hecho, las hogazas de fermentación lenta suelen mejorar su sabor después de varias horas e incluso al día siguiente.

Para que el enfriado sea uniforme, lo más recomendable es dejar siempre el pan sobre una rejilla. Así se evita que la humedad quede atrapada en la base y aparezca condensación.

Cómo guardar el pan

Si buscas un pan que aguante varios días en buen estado, las hogazas de masa madre y fermentación lenta son las mejores opciones. Su mayor tamaño y su corteza gruesa ayudan a conservar mejor la humedad de la miga.

Una vez empezado, conviene proteger siempre la parte del corte, ya que es la zona más expuesta al aire. Si vas a consumir la hogaza en uno o dos días, basta con colocarla boca abajo sobre una tabla de madera o una encimera de piedra.

También es importante mantener el pan alejado del sol directo, de las corrientes de aire, de las fuentes de calor y de alimentos con olores intensos que puedan alterar su aroma.

Cuando la temperatura ambiente es muy elevada o muy baja, una panera de madera es una de las mejores alternativas porque favorece una ventilación adecuada sin aislar completamente el pan. En cambio, los recipientes totalmente herméticos no son recomendables.

El truco del paño

El método favorito de Beatriz Echeverría es tan sencillo como eficaz: envolver el pan en un paño limpio de lino o algodón.

A diferencia del plástico, este tejido permite que el pan respire mientras mantiene un equilibrio adecuado de humedad, ayudando a conservar tanto la corteza como la miga durante más tiempo.

Eso sí, el paño debe estar perfectamente limpio y lavarse siempre con jabón neutro, evitando suavizantes o perfumes que puedan transmitir olores y alterar el sabor del pan. Con este sencillo gesto, asegura la panadera, es posible mantener el pan en buenas condiciones hasta cinco días incluso durante el verano.