Pepe Rodríguez, chef: "Gracias a mi madre, soy creyente desde niño. No está bien visto, pero es un don que me ayuda para todo"

Pepe Rodríguez lleva más de una década formando parte del jurado de MasterChef y es uno de los cocineros más reconocidos de la alta gastronomía española, gracias además, a su restaurante con estrella Michelín El Bohío, en Illescas (Toledo).

Sin embargo, lejos de los focos del concurso culinario y los fogones de su negocio, el chef manchego ha sorprendido al mostrar una faceta mucho más íntima y espiritual.

En una entrevista concedida al pódcast Se me Antoja, Pepe habló abiertamente de la fe cristiana que le acompaña desde la infancia y que considera un elemento esencial de su vida.

Rodríguez explicó que sus creencias no responden a una conversión reciente ni a una etapa concreta, sino a una convicción arraigada desde niño. "Yo he sido creyente desde niño. Es un don y a mí me hace feliz porque me ayuda y me hace ver cuál es mi perspectiva de futuro", afirmó durante la conversación.

Palabras que llaman la atención porque el cocinero aborda un tema poco habitual entre personajes públicos, especialmente en un contexto en el que muchos prefieren mantener sus creencias en el ámbito privado.

Herencia de su madre

Durante la entrevista, Pepe Rodríguez recordó que la persona que más influyó en su educación religiosa fue su madre. "Era muy creyente, mi padre no era un hombre creyente, era un tío muy normal, pero mi madre sí era bastante creyente", relató.

El chef defendió que la fe no puede imponerse ni aprenderse como una receta. "Es un don, unos lo tienen y otros no. Qué suerte haberla tenido", aseguró, reivindicando la naturalidad con la que vive sus creencias.

Lejos de presentar la religión como una obligación, Rodríguez la describió como una fuente de serenidad y de sentido. "Yo soy feliz porque creo que me ayuda para todo" y me hace ver también cuál es mi perspectiva de futuro", señaló.

Esa perspectiva, explicó, le ayuda a relativizar las dificultades cotidianas y a centrar su atención en las relaciones humanas y en la manera de vivir el presente.

"Sé que a esto le quedan cuatro días. Voy a vivirlos a gusto, voy a vivirlo bien e intentar vivirlo lo mejor posible con el resto de la gente", añadió.

El cocinero se definió además como un "tipo creyente y practicante", y reconoció que en ocasiones hablar de religión sigue generando cierto pudor social por miedo a ser considerado "arcaico".

Cristianismo diario

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Pepe Rodríguez reflexionó sobre la Iglesia y el papel que desempeña en la sociedad actual.

El chef diferenció claramente entre la estructura institucional y la labor que realizan muchas personas anónimas vinculadas a la Iglesia. Aunque mostró respeto por la figura del Papa, confesó sentirse especialmente cercano al trabajo que desarrolla el Padre Ángel en la iglesia de San Antón, en Madrid.

"Me interesa esa iglesia donde está el tío del día a día", afirmó, dejando claro que su visión del cristianismo está ligada a la atención directa a quienes más lo necesitan.

Para Rodríguez, esa dimensión práctica y solidaria representa la esencia del mensaje de Jesús. "Una iglesia que es lo que debe ser la iglesia. A eso vino Jesús, ¿no? Se pone a cuidar a los más necesitados y a los pobres", expresó.

Más allá de MasterChef

Acostumbrado a hablar de cocina, productos y técnicas gastronómicas, Pepe Rodríguez mostró en esta ocasión un discurso profundamente personal.

La entrevista revela a un cocinero que entiende la fe como una herramienta para afrontar la vida con esperanza y para mantener una mirada humilde sobre el éxito profesional.

El chef toledano, que ha logrado compaginar la dirección de El Bohío con su popularidad televisiva, defendió que creer en algo sigue siendo una necesidad humana fundamental.

En un momento en el que las cuestiones religiosas suelen abordarse con cautela en el espacio público, Rodríguez optó por expresarse con absoluta naturalidad.