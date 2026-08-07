De un 'beach club' en el paraíso a una 'staycation' en el corazón de Madrid: los planes de Magas esta semana

Hay placeres que sólo necesitan una buena excusa. Un masaje que hace olvidar el reloj, un almuerzo que merece una escapada, un baño frente al Mediterráneo, un paseo entre siglos de historia o un cóctel con Madrid como escenario.

Los planes de Magas de esta semana invitan precisamente a eso: a coleccionar momentos.

Desde el estreno de un nuevo spa en el corazón de la capital hasta uno de los beach clubs más codiciados de Estepona; o una staycation donde la gastronomía convierte una noche en una experiencia a la visita al Teatro Romano de Sagunto y el descubrimiento de un nuevo rooftop entre los tejados madrileños.

Cinco propuestas para disfrutar de la temporada estival con calma, estilo y muchas ganas de salir.

Relax total

Manantial, el nuevo 'spa' de Mercer Hotel Madrid 5*GL. Cedida

Manantial es el nuevo spa de Mercer Hotel Madrid 5*GL, un exclusivo oasis de bienestar situado en pleno barrio de Los Jerónimos.

Ubicado en la planta baja del establecimiento, en el histórico edificio que albergó la antigua sede de la Sociedad General Azucarera de España (1905), este espacio ha sido concebido como un refugio donde desconectar del ritmo de la ciudad.

Su arquitectura e interiorismo, firmados por Andreu Carulla Studio, apuestan por una estética serena y contemporánea que invita al descanso desde el primer instante.

Cada rincón ha sido diseñado para favorecer el bienestar, en un ambiente de calma, privacidad y sofisticación.

Además, un equipo de terapeutas altamente cualificados completa la experiencia con masajes y rituales personalizados que combinan técnicas tradicionales y modernas para aliviar tensiones, reequilibrar cuerpo y mente y potenciar la sensación de bienestar.

¿Dónde? Calle de Ruiz de Alarcón 5, Madrid.

Paraíso playero

Nido Beach Club. Cedida

Nido Beach Club es uno de esos lugares pensados para disfrutar de un día completo junto al mar. Su estilo combina un ambiente elegante y relajado, con piscinas, camas balinesas, acceso directo a la playa y una decoración boho-chic que invita a desconectar.

A lo largo del día, la música ambiente y las sesiones de DJ crean una atmósfera animada, especialmente durante los meses de verano.

La propuesta gastronómica está centrada en la cocina mediterránea, con una carta en la que destacan los arroces, pescados frescos, mariscos, carnes a la brasa y una cuidada selección de cócteles.

Es un lugar ideal tanto para una comida tranquila frente al mar como para alargar la sobremesa disfrutando del entorno y del buen ambiente.

Si tienes pensado visitarlo en temporada alta, lo mejor es reservar con antelación, ya que suele ser uno de los establecimientos más demandados de la costa de Estepona.

¿Dónde? Urbanización The Edge Chiringuito Costa Natura, Autovía del Mediterráneo, Km 151, Estepona (Málaga).

En agosto...

Hotel Santo Mauro. Cedida

Frente al bullicio, las largas esperas en aeropuertos y los atascos de las vacaciones tradicionales, la tendencia del staycation gana fuerza para disfrutar del ritmo pausado que adopta la capital en verano.

El Hotel Santo Mauro se posiciona como un oasis urbano en pleno centro de Madrid. Este antiguo palacio rodeado de jardines históricos propone una escapada de lujo sin salir de la ciudad, donde el tiempo parece transcurrir a otra velocidad y cada estancia invita a una desconexión total.

El enclave ofrece una destacada propuesta gastronómica dirigida por el reconocido chef Rafa Peña, quien recupera la esencia aristocrática del siglo XIX con una cocina de temporada marinada por las elecciones del head sommelier Carlos Taboada. Sus jardines centenarios con fuentes invitan a relajarse con desayunos tardíos, meriendas o cócteles de autor al atardecer.

El programa veraniego para este mes se completa con actividades exclusivas diseñadas para crear momentos memorables, como el Tour por Chamberí y una masterclass de torrija Santo Mauro, para aprender a preparar paso a paso uno de los postres más icónicos del hotel bajo las directrices de su equipo de cocina.

¿Dónde? Calle de Zurbano 36, Madrid.

Valencia en escena

Escena del espectáculo 'Terra de Guapes' que se representará en Sagunt a Escena 2026. Cedida

Excavado en la ladera de la Montaña del Castillo, el Teatro Romano de Sagunto es un reflejo vivo de la historia de la ciudad.

A lo largo de los siglos, las distintas restauraciones han moldeado su singular fisonomía, donde el legado de la antigüedad convive con las diferentes maneras de entender y conservar el patrimonio.

Esa combinación de tradición y modernidad ha marcado también la evolución de Sagunt a Escena, el festival valenciano de artes escénicas que cada verano convierte este enclave histórico en un gran escenario cultural.

Lo que nació en los años ochenta con una clara vocación por el teatro clásico ha ampliado con el tiempo sus horizontes para acoger nuevas miradas y disciplinas.

Danza, circo, música y artes de calle conviven hoy con los grandes textos en una programación diversa y contemporánea, capaz de atraer tanto a quienes buscan revisitar los clásicos como a quienes prefieren propuestas más innovadoras.

Del 31 de julio al 23 de agosto, el festival celebra su 43.ª edición con una programación que transita entre la majestuosidad del Teatro Romano y el espíritu más fresco y experimental de Off Romà.

¿Dónde? Plaza de Facundo Roca s/n, Sagunto (Valencia).

Vistas madrileñas

El 'rooftop' Makáá en el Hotel Thompson Madrid. Cedida

Ubicado entre la emblemática Plaza del Carmen y la calle Montera, a unos pasos de la Puerta del Sol, Thompson Madrid redefine el concepto del lujo castizo en un edificio cargado de historia que alojó la antigua Iglesia de San Luis Obispo y los cines Acteón.

Inspirado en la estética de mediados del siglo XX y en su hotel hermano del SoHo neoyorquino, este espacio busca situar al viajero en el corazón de la vida madrileña.

Sus 174 habitaciones y suites combinan un cuidado diseño residencial, toques de mármol, madera y tecnología integrada, destacando una imponente Penthouse de dos plantas con vistas panorámicas únicas sobre el centro de la capital.

La experiencia gastronómica del hotel es una propuesta vibrante distribuida en tres ambientes singulares.

En la planta baja, BAR/RA rinde homenaje a la cultura de las tapas locales en un espacio abierto a la ciudad. Subiendo a la octava planta, el rooftop acoge Makáá, un concepto del Grupo Lamucca diseñado por Patricia Bustos donde la cocina a la brasa dialoga con vistas espectaculares.

¿Dónde? Plaza del Carmen, Madrid.