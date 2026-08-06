Isabel, cocinera: "Para conseguir el mejor pescado rebozado, el truco es usar 250 ml de cerveza fría"

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El pescado rebozado es uno de esos clásicos que nunca faltan en bares, chiringuitos de playa y restaurantes de muchas zonas de España. Dorado y crujiente por fuera, pero tierno y jugoso por dentro, parece sencillo de preparar hasta que intentamos conseguir en casa ese rebozado ligero que no se ablanda nada más salir de la sartén.

Harina, huevo, pan rallado y aceite suelen formar parte de las recetas más habituales, pero hay un ingrediente que puede ayudar a conseguir una cobertura diferente.

Se trata de la cerveza, que incorporada directamente a la masa permite preparar un rebozado crujiente sin renunciar a la jugosidad del pescado.

Así lo hace Isabel Muñoz, creadora del canal de YouTube Cocinando con Isabel, en uno de sus últimos vídeos. La cocinera prepara boquerones y langostinos con una masa en la que utiliza 250 ml de cerveza junto con harina, huevo, levadura, ajo, perejil y azafrán.

"Hoy vamos a hacer boquerones y langostinos rebozados. La masa queda súper crujiente y el pescado jugosito", adelanta Isabel antes de comenzar con la receta.

El truco de la cerveza

La cerveza es uno de los ingredientes que marca la diferencia en esta preparación. Isabel la incorpora después de mezclar el huevo con los aromáticos y la harina, removiendo bien hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

En concreto, utiliza 250 ml y los integra poco a poco para poder controlar mejor la consistencia. Si después de añadirla la mezcla queda demasiado líquida, recomienda corregirla incorporando harina de cucharada en cucharada.

A la cerveza se suma una cucharadita de levadura en polvo. La combinación permite obtener una cobertura con cuerpo suficiente para envolver los boquerones y los langostinos antes de freírlos, pero sin convertir el rebozado en una capa excesivamente pesada.

Ajo, perejil y azafrán para el sabor

Isabel tampoco deja todo el protagonismo a la textura. Antes de incorporar la harina y la cerveza, prepara una base con tres dientes de ajo, perejil fresco, un sobre de azafrán y sal.

A continuación añade un huevo de talla L y un poco de pimienta negra recién molida. De esta forma, el propio rebozado ya contiene buena parte de los condimentos y aporta sabor al pescado durante la fritura.

Ingredientes de los boquerones y langostinos rebozados Ingredientes Boquerones 500 g

Langostinos crudos, 400 g

Harina de trigo, 200 g

Cerveza, 250 ml

Huevo, una unidad talla L

Ajo, 3 dientes

Levadura en polvo de hornear, 8 g

Azafrán molido o en hebras, 1 sobre

Perejil fresco al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Sal al gusto

Aceite de oliva o de girasol para freír Paso 1 Pon abundante aceite en una sartén honda y caliéntalo mientras preparas el resto de la receta. Sazona los boquerones y los langostinos y resérvalos. Paso 2 Coloca en un bol amplio los dientes de ajo picados, perejil fresco, sal, azafrán y la levadura. Mezcla para repartir bien todos los ingredientes. Paso 3 Incorpora el huevo y bátelo dentro del propio bol hasta integrarlo con los aromáticos. Añade también un poco de pimienta negra recién molida. Paso 4 Agrega los 200 g de harina y comienza a mezclar hasta obtener una preparación uniforme. Paso 5 Vierte los 250 ml de cerveza poco a poco mientras remueves continuamente. Trabaja la masa hasta que quede lisa y sin grumos. Paso 6 Comprueba la consistencia. Si está demasiado líquida, añade algo más de harina, siempre de cucharada en cucharada, hasta que pueda cubrir correctamente el pescado. Paso 7 Cuando el aceite esté bien caliente, introduce los boquerones y los langostinos en la masa, cubriéndolos por completo antes de llevarlos a la sartén. Paso 8 Fríelos hasta que el rebozado presente un tono dorado y una superficie crujiente. Hazlo por tandas para no llenar demasiado la sartén. Paso 9 Retira cada pieza del aceite y déjala unos instantes sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Paso 10 Sirve los boquerones y los langostinos recién hechos para disfrutar del contraste entre el exterior crujiente y el pescado jugoso.

Retira el exceso de grasa

El último punto importante está en el aceite. La cocinera utiliza una cantidad abundante de aceite de oliva suave o de girasol y espera a que esté bien caliente antes de introducir las piezas ya cubiertas con la masa.

Una vez dorados, los boquerones y los langostinos pasan directamente a un plato con papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Un último gesto sencillo para disfrutar del rebozado recién hecho, cuando todavía conserva toda su textura crujiente.