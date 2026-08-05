Ya es oficial: "El 1 de octubre entra en vigor el mayor cambio en las normas de tráfico de los últimos 20 años"

Un profesor de Autoescuela Almagro explica los principales cambios de la nueva normativa de tráfico. E.E.

Los conductores españoles tendrán que adaptarse a nuevas normas de circulación a partir del 1 de octubre de 2026. Así lo advierte un profesor de Autoescuela Almagro con más de 20 años de experiencia, que asegura que se trata del mayor cambio normativo que ha vivido desde que comenzó a trabajar en el sector.

"Es el mayor cambio en la normativa que he vivido en más de 20 años de autoescuela", afirma el docente en un vídeo publicado en TikTok, en el que recuerda que las novedades no solo afectan a quienes están sacándose el carné, sino también a los conductores con años de experiencia.

La modificación del Reglamento General de Circulación introduce nuevas medidas relacionadas con bicicletas, vehículos de movilidad personal (VMP), motocicletas, peatones y adelantamientos, entre otros aspectos que deberán conocer todos los usuarios de la vía.

El Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica la normativa con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios más vulnerables.

Adelantos a ciclistas

Uno de los cambios más importantes afecta a los adelantamientos a ciclistas en vías interurbanas. La nueva regulación modifica tanto la velocidad como la distancia de seguridad que deberán respetar los conductores durante la maniobra.

Desde el 1 de octubre, quienes adelanten a ciclistas, peatones, ciclomotores o vehículos de movilidad personal fuera de poblado estarán obligados a reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía, tanto antes de iniciar el adelantamiento como durante toda la maniobra.

Además, la separación lateral mínima seguirá siendo de 1,5 metros. Cuando exista más de un carril por sentido, será obligatorio realizar un cambio completo de carril para adelantar.

Patinetes eléctricos

Otra de las novedades afecta a los vehículos de movilidad personal (VMP), categoría que engloba los medios de transporte impulsados exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad de entre 6 y 25 km/h y una o más ruedas.

El patinete eléctrico es el VMP más utilizado, aunque también forman parte de esta categoría los hoverboards y los segways. A partir del 1 de octubre, estos vehículos no podrán ser conducidos por menores de 15 años y será obligatorio utilizar un casco homologado o certificado.

Asimismo, los VMP deberán circular con el alumbrado encendido. No obstante, esta obligación durante el día no será inmediata, ya que el real decreto establece un periodo transitorio y entrará en vigor un año después.

Cuando circulen de noche o en condiciones de baja visibilidad, los conductores de patinetes eléctricos y otros VMP deberán llevar un elemento luminoso o reflectante visible desde una distancia mínima de 150 metros.

Motos y ciclomotores

La reforma también introduce nuevas obligaciones para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores. Entre ellas, será obligatorio utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado que cubra completamente el pie en cualquier tipo de vía.

También cambian las normas sobre el chaleco reflectante. Las motocicletas deberán llevar uno de alta visibilidad como parte de su equipamiento obligatorio.

El motorista deberá ponérselo cuando baje del vehículo y ocupe la calzada o el arcén en una vía interurbana.

Además, el uso del chaleco mientras se conduce será obligatorio para los profesionales que utilicen motocicletas, ciclomotores, bicicletas o VMP para desarrollar su actividad.

Otros cambios

El Real Decreto 518/2026 también incorpora la creación del denominado carril de emergencia. Cuando el tráfico quede detenido o avance a paso de peatón en autopistas y autovías, los conductores deberán apartarse para dejar libre un espacio destinado al paso de vehículos prioritarios.

En las vías con dos carriles por sentido, ese carril de emergencia deberá formarse entre ambos carriles. Si existen tres o más carriles, se situará entre el carril más a la izquierda y el contiguo. Para ello, los vehículos del carril izquierdo deberán desplazarse todo lo posible hacia ese lado, mientras que el resto lo harán hacia la derecha.

La reforma también aclara la diferencia entre aparcar y acampar con caravanas y autocaravanas. Estos vehículos estarán correctamente estacionados siempre que no sobrepasen su perímetro, no desplieguen toldos ni ventanas batientes, permanezcan apoyados sobre sus neumáticos y no viertan ningún fluido al exterior.

Además, se incorporan nuevas normas para la circulación de bicicletas en ciudad, medidas adicionales de protección para peatones y entornos escolares y desaparecen las excepciones al uso del cinturón de seguridad para determinados profesionales.

De este modo, repartidores, taxistas en servicio o profesores de autoescuela, entre otros colectivos que hasta ahora podían circular sin cinturón en determinados trayectos urbanos, perderán esa exención y deberán llevarlo abrochado en todo momento.

Todas estas modificaciones entrarán en vigor el próximo 1 de octubre de 2026.